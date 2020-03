‘De tijd van lollige autootjes is voorbij’, aldus de topman van PSA

INTERVIEWNa de overname van Opel en de aanstaande fusie met Fiat Chrysler Automobiles (FCA) wordt het Franse PSA het op drie na grootste autoconcern van de wereld. Het moederbedrijf van onder meer Peugeot en Citroën heeft grootse plannen, maar volgens Executive Vice President Maxime Picat staan de komende jaren vooral in het teken van overleven. ‘Er komen voorlopig geen modellen meer als de sportcoupé Peugeot RCZ. We maken alleen nog auto’s waar de mensen om vragen.’

Autogrootmacht PSA heeft de wind stevig in de zeilen. Na heel wat mindere jaren schreef het bedrijf met merken als Opel, Citroën, Peugeot en DS recordcijfers in 2019. De overname van Opel bleek een succes; onder de vorige eigenaar General Motors maakte het van oorsprong Duitse merk al jaren geen winst, onder de vleugels van PSA belandde het binnen twee jaar in de zwarte cijfers.

Het geheim van Peugeot Société Anonyme (daar staat de afkorting voor) zit hem onder meer in de manier waarop het bedrijf kosten bespaart door technologie te delen tussen de merken. Steeds meer modellen staan bijvoorbeeld op dezelfde technische basis en maken gebruik van identieke motoren, versnellingsbakken en andere onderdelen. Zo zijn de Opel Corsa-e en de Peugeot e-208, op hun uiterlijk en interieurs na, grotendeels dezelfde auto’s.

Binnenkort gaat de multinational nog een stap verder, omdat het gaat fuseren met FCA, het Italiaans-Amerikaanse concern dat onder meer Fiat, Alfa Romeo en Jeep maakt. Aan de plannen wordt nog gewerkt, maar na de fusie telt ‘het nieuwe PSA’ maar liefst veertien automerken. Wat gaat dat betekenen voor de auto’s die wij straks kunnen kopen? Executive Vice President Maxime Picat biedt een voorzichtige blik in de toekomst.

Volledig scherm Enkele jaren geleden stond Picat nog aan het hoofd van Peugeot, dat hij succesvol reanimeerde © PSA

Eerst de actualiteit: wat merkt PSA van de huidige situatie rondom het Corona-virus?

,,We hebben het één en ander moeten aanpassen. Aan de ene kant hebben we te maken met leveranciers; in ons geval werken we samen met diverse partijen in onder meer China en Noord-Italië. Omdat zij momenteel niet kunnen leveren moesten we alternatieven bedenken, dus moesten we uitwijken naar andere partners die nog wel kunnen leveren.’’

,,Daarnaast hebben we te maken met de vraag van de consument. Op dit moment zien we dat in de ‘rode zones’, zoals delen van Italië waar het openbare leven vrijwel stil ligt, ongeveer twintig procent minder auto’s gekocht worden. De impact is vooralsnog lokaal, maar als de hele markt in elkaar klapt hebben we inderdaad een probleem. Dan moeten we de productie bijvoorbeeld naar terugschroeven. Vooralsnog is dat niet aan de orde, we draaien overal in Europa nog de volle productie.’’

PSA gaat binnenkort samen met FCA. Wat gaan wij autokopers daarvan merken?

,,Ik kan op dit moment nog niet uitweiden over onze plannen, omdat we aan beide kanten nog diep in het papierwerk zitten. Eerst moet de fusie worden bekrachtigd door onder meer de Europese Commissie, pas dan kunnen we het hebben over de exacte gevolgen van onze gezamenlijke toekomst. Bovendien hebben beide bedrijven hun eigen processen en plannen: ik verwacht dat de consumenten pas over een paar jaar gevolgen merken.’’

Volledig scherm FCA maakt onder meer de merken Alfa Romeo, Fiat, Lancia, Jeep, Dodge en RAM © AFP

Er ontstaat straks een enorm autoconcern met 14 automerken. Hoe zorgt u dat die allemaal overleven?

,,Het grote voordeel van zoveel merken is ten eerste dat we onze investeringen kunnen verspreiden over nog meer modellen, waardoor we minder kosten maken. Dat geeft ons de kans om betere technologie te ontwikkelen waar al onze klanten wat aan hebben. Dus ja, er zullen straks Fiat-producten rijden op onze onderstellen en ook andere technologieën gaan we delen. We hebben het met Opel al laten zien: als wij goede producten maken, dan is er een markt voor.’’

Maar dan nog: hoe zorgt u dat merken zoals Alfa Romeo, Fiat, Citroën, Peugeot, DS en Opel allemaal naast elkaar kunnen bestaan?

,,We moeten zorgen dat de merken niet te veel met elkaar concurreren. Bij Opel en Peugeot is dat bijvoorbeeld al geen probleem, zo blijkt uit onze onderzoeken: klanten in een Opel-showroom overwegen bijna nooit een Peugeot, en vice versa. Daarom is het niet erg als de Corsa en 208 een beetje op elkaar lijken, zeker niet als het de onderhuidse techniek betreft.’’

,,Peugeot en Citroën bleken elkaar wél te kannibaliseren, zo ontdekten we enkele jaren terug. Daarom hebben we veel gedaan om die merken allebei een ander karakter te geven. Meer een eigen stijl, een eigen verhaal en een goede invulling daarvan. Zo werd Citroën innovatiever, brutaler en verrassender, terwijl Peugeot meer de luxe en hightech kant op is geduwd. Dat werkt uitstekend: beide merken doen het stukken beter dan voorheen.’’

Volledig scherm Volgens PSA-baas Maxime Picat is de toekomst van FCA-merken zoals Alfa Romeo en Fiat veilig © Alfa Romeo

We hoeven dus niet bang zijn dat PSA bijvoorbeeld Alfa Romeo de nek om draait?

,,We zouden wel gek zijn. Zowel FCA als PSA is op dit moment een zeer winstgevend bedrijf en alle merken hebben hun eigen karakters en kwaliteiten. Het is aan ons om per merk de juiste strategie uit te rollen, maar daar heb ik alle vertrouwen in.’’

PSA heeft zich teruggetrokken uit het A-segment, de klasse van onder meer de Peugeot 108. Gelooft u niet meer in kleine auto’s?

,,Het klopt dat we de leiding van onze joint-venture (waarin PSA de kleinste modellen ontwikkelde in samenwerking met Toyota, red.) hebben overgedragen aan Toyota, maar tot nader order blijven we de Citroën C1 en Peugeot 108 maken. Of er opvolgers komen, is nog afwachten. Het A-segment is voor ons niet interessant meer: ten eerste omdat veel meer klanten vragen om auto’s uit het B-segment (zoals de Peugeot 208), dus daar zit een veel grotere markt. Ten tweede verdienen we de ontwikkelingskosten van kleine auto’s minder goed terug, het is gewoon geen goede business case.’’

Er komen ook geen elektrische versies, zoals bijvoorbeeld Renault met de Twingo doet?

,,Dan worden die kleine modellen alleen nog maar duurder, waardoor ze nog dichter in de buurt komen van de populairdere auto’s in het B-segment. De meeste kopers kiezen dan voor die ruimere auto’s, dus is het voor ons slimmer om die te ontwikkelen. Het klopt dat Fiat net een nieuwe elektrische 500 heeft gepresenteerd maar op zo’n model kan je een gezonde winst maken omdat mensen er meer voor willen betalen. Wellicht komen we over een tijdje met een eigen model op die basis, wat dat betreft liggen alle opties nog op tafel.’’

Volledig scherm PSA gelooft in piepkleine, elektrische stadsauto's zoals deze Citroën Ami © AFP

Waarom investeert u dan wel in piepkleine e-auto’s, zoals de nieuwe Citroën Ami?

,,Dat is nu een goed voorbeeld van marktonderzoek. Volgens ons is er namelijk wél een markt voor elektrische modellen die zuiver voor de stad bedoeld zijn. De Ami is eigenlijk geen auto, maar een mobiliteitsoplossing omdat wij denken dat mensen daar behoefte aan hebben. Alles is anders bij dat project: het concept van het voertuig, de manier waarop je hem online kunt bestellen en de wijze waarop je hem thuis kunt laten bezorgen. Dat is spannend, maar wij geloven er in.’’

,,We lanceren dat brutale idee trouwens niet voor niets bij Citroën: het past bij dat merk, en afhankelijk van de successen die het Citroën-project behaalt, kunnen we het ook introduceren bij andere merken. Eén ding is zeker: de trend gaat naar kleinere auto’s en zeker in de grote stad kan dit een perfecte oplossing zijn voor onze klanten.’’

Volledig scherm De Opel Grandland X Hybrid4 behoort tot de grootste auto's uit het aanbod van PSA © Opel

U wilt nu nog kleinere stadsauto’s gaan maken, zoals de Ami, en Herbert Diess van Volkswagen voorspelde onlangs zelfs het einde van de SUV. Zijn grote auto’s ten dode opgeschreven?

,,Ik denk dat de populariteit van Sports Utility Vehicles nog niet voorbij is. Wel verwacht ik een afvlakking, maar dat heeft een andere oorzaak. Veel automerken hebben pas sinds vorig jaar een breed aanbod met een SUV in elke klasse (neem Volkswagen, dat vóór de T-Cross nog geen kleine SUV aanbood, red.), en die nieuwe modellen zorgden automatisch voor stijgende verkoop. Nu de meeste auto’s op de markt zijn, is het nieuwe er af en zullen de cijfers minder hard stijgen. Maar vergeet niet dat er een enorme vraag is naar dit soort auto’s: zo lang wij merken dat klanten graag cross-overs en SUV’s willen rijden, blijven wij ze ontwikkelen.’’

Past dat soort grote auto’s nog wel in deze tijd, dan?

,,Wij bieden, in tegenstelling tot sommige concurrenten, geen supergrote SUV’s aan. Onze grootste auto’s zoals de Peugeot 5008 bieden weliswaar een ruim interieur en zeven zitplaatsen omdat onze klanten daarom vragen, maar het zijn in mijn ogen geen overdreven grote auto’s. En dan nog iets: wij zijn geen schoolmeesters, het is niet onze taak om mensen in kleinere auto’s te dwingen. Dat soort beslissingen hoort bij de politiek.’’

Volledig scherm 'Een vrolijk bouwpakketje zoals de Citroën C3 Pluriel (met demonteerbaar dak) levert voor PSA te weinig geld op' © Citroën

Tot slot: tot voor kort maakte u echte plezierauto’s zoals de Peugeot RCZ en de Citroën C3 Pluriel. Wat zegt u tegen autoliefhebbers die zich afvragen zich af waar de écht leuke modellen zijn gebleven?

,,Wanneer iemand me vraagt of er ooit een nieuwe RCZ komt, vraag ik altijd eerst aan diegene of hij of zij zelf een RCZ gekocht heeft. Vaak is het antwoord ‘nee’, en dat is meteen het probleem bij dat soort auto’s. Iedereen wil ze, maar niemand koopt ze meer. Zo’n tien jaar geleden maakte PSA een hele lading ‘leuke’ auto’s, modellen die afweken van de standaard. Onze medewerkers vonden dat gaaf, het publiek smulde er van, maar PSA was toen bijna failliet. Dat soort auto’s past voorlopig dus niet in het plaatje: als we willen overleven, moeten we goede modellen aanbieden die onze klanten ook echt willen rijden.’’