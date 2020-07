De ultieme praktijktest: ‘mama Marleen’ en haar gezin rijden zes maanden elektrisch

Terwijl mama Marleen de sleutels van ‘haar nieuwe Hyundai’ nog maar net in ontvangst heeft genomen, klauteren zoontjes Raaf en Steef (een vrolijke en enthousiaste tweeling van 7) als volleerde autotesters door het interieur van de elektrische Ioniq. Zo’n beetje alle knopjes worden aangeraakt, de functies van de diverse systemen ontdekt en al snel hebben de mannen de werking van de auto helemaal door. ,,Volgens mij heb ik de motor aangezet, mam!”

Er is geen twijfel mogelijk: de komende maanden wordt dit de ultieme praktijktest van deze Hyundai Ioniq Electric. Tot het einde van het jaar krijgt Marleen, als Delftse (pleeg-) moeder van drie jongens, zogezegd de voogdij van de felblauwe elektrische auto. Als gasttester van onze autoredactie zet zij de EV in tijdens haar dagelijkse leven om te ontdekken hoe zo’n auto op batterijen bij het hectische familieleven past. Marleen houdt ondertussen haar ervaringen bij om ze na afloop van de testperiode uitgebreid te delen. Overigens rijdt een andere lezer, als onderdeel van dezelfde actie, de komende tijd in een elektrische Hyundai Kona. Hem stellen we binnenkort aan je voor.

Volledig scherm 'Hij heeft een open dak!' Marleen en Steef in de Hyundai Ioniq Electric. FOTO BART HOOGVELD © Bart Hoogveld

Korte ritjes

Voor haar vrijwilligerswerk voor Stichting Je Mag Er Zijn, die zich in zet voor pleeggezinnen en hun kinderen, rijdt Marleen vooral veel ritjes door de regio rondom haar geboorte- en woonplaats Delft. ,,Ik ben normaal gesproken echt een fietsmoeder, maar er zijn veel dingen waar ik simpelweg een auto voor nodig heb. Morgen ga ik bijvoorbeeld op bezoek bij een oudere dame die ik dan even naar haar moeder in het verpleegtehuis breng, maar ook voor onze stichting ben ik veel op pad.”

De afdeling van Stichting Je Mag Er Zijn die Marleen oprichtte bevindt zich in het Westland, maar krijgt vaak hulp van mensen in de buurt. Marleen: ,,Ik heb al gezien dat de Hyundai een flinke kofferbak heeft en daar ben ik blij om, want ik heb altijd heel veel spullen te verslepen. Vaak haal ik gedoneerde goederen zoals kleren en speelgoed op bij mensen thuis en het komt ook geregeld voor dat ik hele ladingen van en naar de Kringloopwinkels in de regio breng. Veel ruimte is dus handig!”

Volledig scherm Raaf en zijn pluche slang zijn onafscheidelijk. Hier zitten ze samen met de laadkabel én broertje Steef in de Hyundai Ioniq Electric. FOTO BART HOOGVELD © Bart Hoogveld

Over het bereik van de elektrische Ioniq maakt de Delftse zich geen zorgen. ,,Toen ik hem net in ontvangst nam was de batterij 100 procent opgeladen en zag ik op het scherm dat ik ruim 330 kilometer kon rijden. Dat red ik normaal gesproken niet in een week, dus dat is geen reden tot stress. Voor mijn man Pim is dat een ander verhaal: hij rijdt als uitvoerder bij Mourik International het hele land door. De ene keer is het op één dag heen en weer naar Groningen, soms moet hij zelfs naar Zweden. Hij rijdt nu een Opel Crossland X met een dieselmotor, maar we zijn heel benieuwd of zijn volgende auto ook helemaal elektrisch zou kunnen zijn.”

Ook met het opladen van de Hyundai verwacht Marleen geen grote uitdagingen: ,,Als ik hem straks wil gaan laden, zijn er volgens mij twee openbare laadpunten bij ons in de buurt waar ik hem aan kan zetten. We gaan de Ioniq zoveel mogelijk inzetten, ook voor langere ritten. Het parkeren, het laden, het rijden: ik ben heel benieuwd hoe dat allemaal gaat. Een eigen laadpaal is voorlopig niet aan de orde, want wij wonen op twee hoog. Ik moet nog wel even de parkeervergunning aanpassen, bedenk ik me net.”

Ideale praktijktest

Met een gezin van vijf (echtgenoot Pim is aan het werk, zoontje Daan van één is even bij de buurvrouw) vormt Marleen de ideale testpersoon voor de elektrische Hyundai. Geen praktijktest is immers zo veeleisend als het dagelijkse familieleven. ,,We zullen de ruimte optimaal gaan benutten. De jongens zitten allemaal nog in een autostoeltje en mijn huidige Toyota Corolla Verso uit 2002 (‘die te koop is, trouwens’) heeft die ingebouwd in de achterbank. Dat is heel handig maar in de Hyundai gaan we dat anders oplossen.”

Volledig scherm Steef zet een stoeltje in de Hyundai Ioniq Electric. FOTO BART HOOGVELD © Bart Hoogveld

De komende maanden staan er veel ritten op het programma, vertelt Marleen. ,,Zodra we op pad gaan, pakken we de Ioniq. Over een paar weken gaan we met z’n allen naar onze stacaravan, maar je kunt er vanuit gaan dat we ook regelmatig naar buitenspeeltuinen, pretparken en dierentuinen gaan. Zeker Raaf, die vandaag ook vond dat zijn pluche slang mee móest, is gek op dieren.”

Na het eerste ritje richting de fotolocatie stapt Marleen, onder luid gejuich van haar tweeling, opgetogen uit. ,,Hij rijdt echt heerlijk: je hoort hem bijna niet, ik zit erg lekker op de stoelen en ik vind hem opvallend ruim aan de binnenkant. Het rijdt trouwens een stuk comfortabeler dan mijn eigen auto, maar klopt het dat hij zelf remt?” Dat heeft ze goed gevoeld: de Hyundai is voorzien van een systeem dat automatisch bepaalt hoe sterk de Ioniq energie terugwint tijdens het uitrollen. Dan werkt de elektromotor als een dynamo en dat is even wennen, getuige de vraag van Marleen, maar dankzij deze functie (die trouwens ook handmatig in te stellen is) springt deze elektrische auto bijzonder slim met z’n energie om.

Volledig scherm Marleen met de Hyundai Ioniq Electric. FOTO BART HOOGVELD © Bart Hoogveld

Marleen heeft al met al een hoop te ontdekken, de komende maanden: ,,Ik heb liever zelf de touwtjes in handen, ik rij bijvoorbeeld ook liever niet op de cruise control, maar ik ben benieuwd of ik er aan ga wennen! Eerst maar eens kijken of ik straks mijn telefoon goed gekoppeld krijg.” Ondertussen voelen ‘knoppentesters’ Steef en Raaf het Ioniq-interieur nogmaals grondig aan de tand. Steef ontdekt dat de stoelverwarming van de Hyundai werkt: ,,Mam, ik krijg nu hele warme billen!” Pedagogisch verantwoord als ze is onderdrukt moeder Marleen een lach: ,,Het is heerlijk dat ze zo mee doen en dat met veel enthousiasme, maar ik ga ze dit toch maar een beetje afleren denk ik. Die auto moet natuurlijk wel in één stuk terug aan het einde van het jaar!”

Volledig scherm Marleen krijgt de sleutels van 'haar' Hyundai Ioniq Electric. Tot eind december test zij de EV namens onze autoredactie FOTO BART HOOGVELD © Bart Hoogveld