Deel van auto waarin James Dean verongelukte brengt bizar veel geld op

Toen de Amerikaanse Porsche-verzamelaar Don Ahearn de transmissie van de 550 Spyder van de acteur vond, wilde hij hem aan een museum verkopen. Geen enkel museum bleek echter het gewenste bedrag te willen betalen. Ahearn bood de versnellingsbak daarom te koop aan op het online veilingplatform Bring a Trailer.

De belangstelling was enorm. Uiteindelijk bracht de transmissie 382.000 dollar op (313.240 euro). Dat is ongeveer drie keer de prijs van een 550 Spyder-transmissie van een auto die geen link heeft met een prominente vorige eigenaar. Het is nog niet bekend wie de nieuwe eigenaar van de versnellingsbak is.

Volledig scherm De versnellingsbak van de Porsche. © Bring A Trailer

De bak is het enige overgebleven onderdeel van de auto waarmee acteur James Dean op 30 september 1955 verongelukte. Hij reed in zijn Porsche 550 Spyder op een snelweg ten noorden van Los Angeles toen de bestuurder van een linksaf slaande Ford Tudor hem geen voorrang gaf. De 550 Spyder botste tegen de Ford, draaide om zijn eigen as en kwam naast een telefoonpaal tot stilstand naast de weg.

Ongeluk

James Dean stierf op de plaats van het ongeval, zijn bijrijder, de Duitse monteur Rolf Wütherich raakte zwaargewond. Dean, die op 24-jarige leeftijd overleed, werd een Hollywood-legende. De California Highway Patrol bleef de zwaar beschadigde sportwagen na het ongeval gebruiken: in 1960 maakten ze een reclametour door de VS voor meer rijveiligheid en toonden de auto waarin Dean stierf, als afschrikwekkend voorbeeld.

Andere onderdelen van het voertuig kwamen terecht als reserveonderdelen in andere Porsches - en worden al decennialang als verloren beschouwd, inclusief de carrosserie. De versnellingsbak lag meer dan dertig jaar onopgemerkt in een houten kist. Verzamelaar Don Ahearn kocht de bak van Jack Styles, die als onderdelenmanager werkt bij een restauratiespecialist. De authenticiteit van de bak is door verschillende experts bevestigd.

