Deelscooters vooral gebruikt door fietsers en ov-reizigers: ‘Ik gebruik hem uit luiheid’

Waar je ook kijkt op straat, de paars-witte, appeltjesgroene en donkergroene tweewielers zoeven overal rond en worden met hetzelfde gemak door de hele stad geparkeerd. De belofte is sympathiek. In plaats van de auto te pakken - die zorgt voor opstoppingen en vervuiling - zouden mensen kiezen voor de milieuvriendelijke deelscooter. Uit onderzoek blijkt echter dat slechts een klein deel van de gebruikers auto-eigenaar is.

Aanbieders Felyx, Check en Go Sharing concurreren inmiddels met elkaar voor de koppositie in deelscootergebruik in Rotterdam. Hoe het werkt: via de app van de aanbieder kun je zien waar de dichtstbijzijnde scooter geparkeerd staat, met één druk op de knop ontgrendel je ‘m en hup, je bent onderweg. Je betaalt per minuut. Dat bedrag ligt bij alle aanbieders rond de 30 cent.