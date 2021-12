Deelscooters zijn ook jeukscooters: in verplichte helmen leven kolonies bacteriën en schimmels

Terwijl de deelscooter nog warm is van de vorige rit, dient de volgende klant zich alweer aan. Onwetend over wat er in de helm is achtergebleven, zet hij die op zijn hoofd. Biologen van de Universiteit Leiden deden op ons verzoek een steekproef naar schimmels en bacteriën in de helmen van deelscooters. En ze kwamen heel wat levende organismen tegen.



Felyx-scooter met nummerbord FFP-51X staat op een regenachtige dag op het Palaceplein op Scheveningen onder een afdak. Alleen met een helm op mag je de elektrische bromfiets, die 45 kilometer per uur gaat, gebruiken. Met een klik in de app en een druk op de rode knop opent de bak achterop. Twee helmen zitten erin. Meteen wordt duidelijk dat deze scooter niet de schoonheidsprijs gaat winnen. Op de wand van de bak en in de helmen zijn groene en witte stippen te zien. Op het wattenstaafje, dat wij door de helm streken, blijken meer dan vijfhonderd soorten bacteriën te zitten.