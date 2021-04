Den Haag duurste stad om auto te verzekeren, Groningen de goedkoopste

De Hagenaar is gemiddeld zo’n 420 euro per jaar kwijt aan premies. Het is het tweede jaar op rij dat Den Haag de duurste stad is om een auto te verzekeren. Volgens Autoverzekering.nl zou dat mogelijk komen door toenemende criminaliteitscijfers. In Den Haag is er sinds 2017 een stijging in het aantal autodiefstallen en inbraken in auto’s, terwijl er landelijk gezien een lichte daling is.