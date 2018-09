Departure One: woonboot op wielen of varende caravan?

De Departure One is het eigenlijk allebei: een woonboot op wielen, maar net zo goed een drijvende caravan waarmee kamperen op land en water mogelijk is. De caravanboot is te koop vanaf 69.000 euro.

Het idee is niet nieuw, al in de jaren zestig waren er drijvende caravans. Maar nu, een halve eeuw later, werd het idee in een nieuw sausje gegoten. Eigenlijk is de caravanboot een product uit Australië, maar het vaar/voertuig wordt in Hamburg omgebouwd naar Europese eisen.

Volledig scherm © Departure One

Gewoon wegrijden of de trossen losgooien: het kan allebei met de Departure One. Met een motor tot 15 pk kan de 'boot' zonder vaarbewijs worden bestuurd. De mobiele woonboot kan varen op binnen- of kustwateren en op Europese rivieren. Met een vaarbewijs zijn zelfs motoren tot 50 pk mogelijk. Wie 'm als caravan gebruikt, kan 'm op een speciale trailer vervoeren. Hiervoor is echter wel een sterke auto nodig. De trailer is voorzien van twee assen en de combinatie weegt maximaal 2.700 kilo. Het geheel is negen meter lang en 2,5 meter breed.

Volledig scherm © Departure One

De woonkamer is 7,8 meter lang en heeft een stahoogte van twee meter. Er zijn vier bedden, een keuken, een toilet met douche en een half overdekt terras aan de achterzijde. De Departure One moet twee dagen zonder elektriciteit of water kunnen functioneren. De caravanboot kan worden betreden via het afgeronde panoramavenster aan de voorzijde, of via de centraal geplaatste scharnierende deur.

Volledig scherm © Departure One

De slaapruimtes in de woonkamer kunnen worden gescheiden door middel van een deur. In de boeg bevinden zich twee eenpersoonsbedden met een slaapgedeelte van 190 x 80 of 200 x 80 centimeter, daarnaast kan het zitgedeelte worden getransformeerd tot een bed met een ligoppervlak van 100 x 200 centimeter. De keuken is voorzien van een keramische kookplaat, een koelkast en zelfs een magnetron.

Volledig scherm © Departure One

Tussen het woon- en slaapgedeelte is het controlecentrum. Vanaf hier stuurt de kapitein het schip, ondersteund door een camerasysteem voor een goed zicht rondom. De water- en afvalwatertanks aan boord hebben een inhoud van 60 liter en er is ook een walstroom-aansluiting van 230 V. De caravanboot wordt verwarmd door een verwarming op brandstof. Omdat de wanden en het dak zijn geïsoleerd, is het amfibische huis winterbestendig. De prijzen beginnen bij 69.000 euro.