‘Dertig emissieloze zones in 2025 gaat niet lukken’

Dat dieselende oude bestelbusje in de straat moet weg. Grote gemeenten willen ze per 2025 verbieden en alleen nog elektrische varianten toestaan. Als dat lukt, wordt er volgens berekeningen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 1 megaton CO 2 per jaar bespaard, dat is volgens de overheid vergelijkbaar met de totale jaarlijkse uitstoot door aardgasgebruik van alle huishoudens in Den Haag en Rotterdam samen.