Deze 10 modellen auto's werden vorig jaar het meest gestolen

AutodiefstalBarometerHet aantal autodiefstallen is vorig jaar met bijna vijf procent gedaald, meldt Interpolis in zijn nieuwe AutodiefstalBarometer. De Volkswagen types Golf en Polo worden het vaakst gestolen, SUV’s van Toyota zijn de snelste stijger op de inbraakranglijst.

Terwijl woningdieven door het massale thuiswerken een vijfde minder toeslagen, daalde het aantal autodiefstallen in 2020 beduidend minder hard, ziet Interpolis. De verzekeraar noteerde vorig jaar 4,7 procent minder gestolen auto’s ten opzichte van 2019.

Meest gestolen auto’s zijn de Volkswagen Golf en de Volkswagen Polo. De Fiat 500 completeert de top drie. Ook SUV’s zijn geliefd: de Toyota Rav4, de Renault Captur, de Toyota CH-R en de Mazda CX-5 staan allemaal in de top tien. Die vier zijn meteen de grootste stijgers op de ranglijst. De BMW 5 serie, Audi A4, VW Transporter en Opel Corsa worden beduidend minder gestolen dan in 2019.

De relatief hoge diefstalkans van bovengenoemde auto’s is verklaarbaar, vertelt Yvette Melis, verantwoordelijk voor de AutodiefstalBarometer. ,,Er rijden heel veel Golfjes en Polo’s rond in Nederland. En SUV’s worden steeds vaker verkocht.”

Range Rover

Tegelijk zijn per provincie soms flinke verschillen zichtbaar: in Zeeland is de Audi A5 de populairste auto bij het dievengilde, in Drenthe en Groningen de BMW 3-serie. Hybride auto’s worden vaak ontvreemd, net als voertuigen met een keyless entry sleutel. Die maken dubbel zoveel kans om van de parkeerplaats verdwijnen. Strengere regels aan keyless entry systemen moet dit overigens vanaf dit jaar voorkomen.



Opmerkelijk is verder dat de meest gestolen auto in Amsterdam verhoudingsgewijs de Range Rovers (Landrover) is. Eén op de vijf door Interpolis verzekerde Range Rover in de hoofdstad werd gestolen. ,,Een goede verklaring hebben wij daar niet voor”, zegt Melis.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Wel blijken aan de oostgrens Duitse automerken diefstalgevoeliger. ,,Die verdwijnen namelijk vaak naar Oost-Europa. Aan de zuidgrens met België doen ook Franse en Italiaanse automobielen het goed.” In de Randstad is vaak weer een ander type dief actief. ,,Gestolen auto’s worden daar in een loods gestopt en vervolgens gestript. De onderdelen worden verkocht.”

Invloed corona

In hoeverre de coronalockdowns autodieven beïnvloedt valt volgens Interpolis lastig te zeggen. ,,Auto’s worden meestal voor de deur gestolen en mensen zijn nu meer thuis. Ook is de vraag naar tweedehandsauto’s enorm gestegen”, zegt Melis van Interpolis. ,,Zo bezien zou je een toename verwachten.” Tegelijk betekent meer thuis zijn meer sociale controle. Door alle reisbeperkingen zijn er bovendien minder internationale bendes actief. Die zijn verantwoordelijk voor veel diefstallen, waarbij auto's snel naar het buitenland verdwijnen en zelden nog worden teruggevonden.

Volledig scherm Zo werden auto's vroeger gestolen. Tegenwoordig zijn veel auto's veel moeilijker te stelen, tenzij ze over een keyless entry sleutel beschikken. © Thinkstock

Het goede nieuw is dat het aantal gestolen al een kwart eeuw daalt. Werden er halverwege de jaren '90 nog 30.000 auto's per jaar ontvreemd, sinds de EU elektronische startonderbreking verplicht stelde, kelderden de autodiefstallen.

Die daling heeft ook afgelopen decennium doorgezet. Sinds 2010 halveerde het aantal gestolen wagens tot circa 7100 exemplaren per jaar. Later deze maand het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV) de definitieve cijfers voor Nederland bekend. ,,Wij verwachten dat die aantallen redelijk met de onze overeenkomen, nu onze portefeuille verzekerde auto’s redelijk gemiddeld is.

Interpolis adviseert autobezitters hun heilige koe altijd op een verlichte parkeerplaats te zetten en waardevolle spullen niet achter te laten. ,,Laat het kenteken in de ruit graveren dat maakt een auto veel minder aantrekkelijk. Parkeer je auto met de wielen naar de stoep dan hebben dieven meer tijd nodig om weg te komen.” De keyless entry sleutel kan in een ijzeren hoes gestopt worden en minimaal op zes meter van de deur. Dieven kunnen dan het signaal niet opvangen.

Meest gestolen auto per provincie Drenthe: 1. BMW 3-serie, 2. Fiat 500, 3. Peugeot 206 Flevoland: 1. Volkswagen Golf, 2. Ford Fiesta, 3. Audi A4 Friesland: 1. Volkswagen Transporter, 2. Audi A4, 3. BMW 3-serie Gelderland: 1. Volkswagen Polo, 2. Volkswagen Golf, 3. Fiat 500 Groningen: 1. BMW 3-serie, 2. Renault Twingo, 3. Toyota Auris Limburg: 1. Volkswagen Golf, 2. BMW 3-serie, 3. Ford Fiesta Noord-Brabant: 1. Volkswagen Golf, 2. Volkswagen Polo, 3. Renault Clio Noord-Holland: 1. Volkswagen Polo, 2. Volkswagen Golf, 3. Land Rover Range Rover Overijssel: 1. Volkswagen Golf, 2. Volkswagen Polo, 3. BMW 3-serie Utrecht: 1. Volkswagen Polo, 2. Volkswagen Golf, 3. Fiat 500 Zeeland: 1. Audi A5, 2. Volkswagen Golf, 3. Audi A1 Zuid-Holland: 1. Volkswagen Polo, 2. Volkswagen Golf, 3. Toyota Aygo

Autodiefstalbarometer: check diefstalkans

Op de website van Interpolis’ AutodiefstalBarometer kunnen autobezitters ook checken hoeveel risico hun heilige koe loopt om gestolen te worden. Wie kenteken en postcode invult krijgt dan afhankelijk van de auto een ‘laag', ‘gemiddeld’ of ‘hoog’ risico terug. Interpolis’ voorspelling is gebaseerd op een algoritme dat gebruikmaakt van openbare databronnen en historische diefstaldata. In de voorspelling wegen factoren mee zoals het merk, model, type, postcode/regio en bouwjaar.

Het is al de tweede tool voor autobezitters. Eerder deze maand ging ook al de website autodiefstalcheck.nl live, een initiatief van onder meer het CCV, Kiwa SCM en verzekeraars. Ook hierop kan iedere autobezitter op basis van zijn kenteken zien in welke risicoklasse zijn heilige koe valt.

Volledig scherm Een vorig jaar januari gestolen Volkswagen Polo die door de politie is teruggevonden. © Politie Duiven

Bekijk onze trending nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: