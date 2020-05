Deze 14 autofabrikanten hebben nog niets gedaan om keyless diefstal te voorkomen

Niet aangepast

Keyless

In sommige delen van Engeland is het aantal autodiefstallen met meer dan 60 procent gestegen in de afgelopen vijf jaar en ook in Nederland is keyless diefstal nu een van de meestvoorkomende vormen van diefstal. Criminelen hebben in de regel minder dan een minuut nodig om een auto te stelen bij deze vorm van diefstal. Honderden automodellen blijken er gevoelig voor te zijn, voornamelijk nieuwere auto’s die zijn voorzien van zogenoemde ‘keyless entry. Dat wil zeggen dat de auto niet door een sleutel om te draaien of door op een knopje te drukken ontgrendeld wordt.



Hoe gaat het in z'n werk? Twee criminelen werken samen om de auto, die voor de deur staat, te stelen. De ene staat in dit geval met een apparaat bij de auto, de andere met een apparaat bij de voordeur. Zo kunnen ze de autosleutel uitlezen als deze zich direct achter de voordeur bevindt. Doordat de apparaten een signaal uitwisselen, kan de auto zonder sleutel geopend worden. Inmiddels neemt de druk op autofabrikanten toe om hun auto's beter te beschermen tegen deze vorm van diefstal.