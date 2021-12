Deze 15 elektrische auto's halen geen van allen de opgegeven actieradius

Ziet de A20 er straks zo uit? Rotterdam wil gaan bouwen bovenop drukke wegen

Rotterdam wil belangrijke autowegen in de stad overkappen, of juist onder de grond leggen, om erboven te kunnen bouwen. Dubbel grondgebruik is dé oplossing voor het gebrek aan ruimte, vindt de gemeenteraad van de stad.

3 december