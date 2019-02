Deze auto heeft de eeuwige jeugd

De Mercedes-Benz G-Klasse heeft de luchtweerstand van een kleine sporthal, het veercomfort van een loopfiets en de uitstraling van een straatvechter. Maar hij is ook uniek omdat hij al veertig jaar in vrijwel ongewijzigde vorm te koop is.

Als je maar lang genoeg gewoon blijft, word je vanzelf bijzonder: deze bekende reclame van een verzekeringsbedrijf geldt als geen ander voor de Mercedes-Benz G-Klasse. Niet dat de G-Klasse niet met zijn tijd is meegegaan. Zeker anno 2019 is de G-Klasse een voorname verschijning: een dure, luxueuze auto die vaak voorzien is van dikke motoren met tot wel 585 pk.

Hoe anders was dat in 1979. Toen in februari van dat jaar de allereerste G-Klasse van de band rolde, was de auto leverbaar met een 72 of 68 pk sterke diesel- en 90, 100 of 150 pk sterke benzinemotoren.

De keus voor deze simpele, functionele motoren was begrijpelijk. Bij zijn introductie was de Mercedes-Benz G-Klasse namelijk vooral bedoeld als legervoertuig voor zwaar terrein. Tijdens de ontwikkeling werd niets aan het toeval overgelaten. De auto werd uitgebreid getest. Niet alleen op een speciaal geprepareerd terrein nabij het Oostenrijkse Graz, maar ook op modderige paden in West-Duitsland, in de snikhete Sahara, op zoutvlaktes en bij extreme kou in Noord-Scandinavië. De G-Klasse moest de meest extreme situaties kunnen doorstaan en overleven.

De ontwikkeling van de G-klasse begon in 1972. Daimler-Benz en Steyr-Daimler-Puch in het Oostenrijkse Graz sloegen de handen ineen voor de ontwikkeling van een terreinauto zonder compromissen. Om een degelijke basis te bouwen, werd gebruik gemaakt van een ladderframe met daarop een carrosserie. Bovendien werden diverse onderdelen geleend van de truckafdeling van Mercedes-Benz.

Het design moest kracht en potentie uitstralen en ook praktisch zijn. De naam G-Klasse staat voor Gelände, oftewel ‘terrein’. De G-Klasse wordt daarom ook wel Geländewagen genoemd.

Orders

Mercedes maakte geen geheim van de ontwikkeling van het nieuwe model en dat leidde ertoe dat de sjah van Iran in 1975 al een order van 20.000 stuks plaatste. Met het aantreden van een nieuwe regering werd de bestelling geannuleerd, maar al snel plaatsten het Duitse, Argentijnse, Noorse en Zwitserse leger orders.

Ook het Nederlandse leger maakt nog altijd gebruik van de militaire uitvoering van de G-Klasse. Het Oostenrijkse leger heeft zelfs de beschikking over een G-Klasse met drie assen, oftewel zes wielen. Daarvan is later ook een burgeruitvoering gemaakt: de G63 AMG 6x6.

Pausmobiel

Zijn uiterst veelzijdige karakter, betrouwbaarheid en inmiddels legendarische status heeft de G-Klasse niet alleen te danken aan het ‘gewone’ model. Over de hele wereld is de G-Klasse namelijk ingezet voor bijzondere gelegenheden. Zo kent iedereen de pausmobiel uit 1981, waar de heilige vader vanonder een koepel van kogelwerend glas z’n publiek toewuifde. De huidige paus gebruikte tijdens zijn inzegening in 2005 ook een speciaal geprepareerde G-Klasse.

In Nederland verving de Koninklijke Landmacht eind vorige eeuw de Land Rover voor de veelzijdige Geländewagen. Ook de Koninklijke Marechaussee is al jaren een trouwe klant. Onsterfelijk is de G-Klasse geworden dankzij de Parijs-Dakaroverwinning in 1983 en ook de gepantserde B7-variant wordt wereldwijd goed verkocht.

Na verloop van tijd werd besloten de Mercedes ook aan andere doelgroepen te verkopen. Eerst vooral aan boswachters en jagers, later ook als een soort van handige SUV aan ‘gewone burgers’. De G-Klasse werd daardoor steeds luxueuzer en kreeg grotere motoren.

Aan de onverzettelijkheid van de auto werden nooit concessies gedaan. Het robuuste uiterlijk is dan ook geen lege huls. Dit is de enige terreinwagen met drie sperdifferentiëlen. Dankzij de hoge en lage gearing bedwingt de G-Klasse hellingen van 54 procent en kan de auto door een halve meter diep water rijden.

Mercedes-Benz heeft nog zo veel vertrouwen in het onverwoestbare imago van de G-Klasse, dat de auto vorig jaar compleet is vernieuwd, zonder daarbij concessies te doen aan het uiterlijk en de terreinkwaliteiten. Die werden alleen maar beter. Maar belangrijker nog zijn de sterk verbeterde rijkwaliteiten op het asfalt.

Stoer imago

Toegegeven, zo soepel en sportief als een Porsche Cayenne is de G-Klasse nog altijd niet, maar dat zou ook afbreuk doen aan zijn stoere imago. Qua prijs is de auto wel wat afgedreven van het utilitaire oermodel uit de jaren 70. De duurste moderne G-Klasse kost in Nederland maar liefst 232.995 euro.

Hoe hoog de prijzen ook zijn, kopers staan nog steeds in de rij voor een model dat ooit begon als werkpaard voor het leger. Het voortbestaan ervan heeft lange tijd aan een dun draadje gehangen, maar de consumentenversie, de opkomst van de SUV en de recente ontdekking van de G-Klasse door Amerikaanse kopers hebben de auto steeds gered van de ondergang.

Sterker nog: veertig jaar na zijn conceptie is de G-Klasse populairder dan ooit. Met als gevolg dat dit in de stal van Mercedes-Benz nu het enige model is dat geen houdbaarheidsdatum heeft meegekregen.

