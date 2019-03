Deze auto heeft een echte meteoriet aan boord

De Rolls-Royce Phantom Tranquillity haalt zijn inspiratie uit de ruimte, van een raket tot de maan. Uniek aan deze buitenaards luxe auto is de meteoriet die is verwerkt in de centrale volumeknop. De meteoriet kwam in 1906 neer in Zweden.

Autofabrikanten zijn steeds vaker op zoek naar unieke materialen om hun luxueuze bolides zo exclusief mogelijk te maken. We zagen al auto's met maansteen in de lak en een Rolls-Royce met 1.340 lampjes in het plafond die een sterrenhemel moet simuleren.

Datzelfde Rolls-Royce onthulde op de autoshow van Genève een auto met een echte meteoriet aan boord. De Phantom Tranquillity (vanaf 500.000 euro ex belastingen) heeft namelijk een stukje van de Muonionalusta-meteoriet in het midden van de volumeknop.

Deze ruimtesteen viel in 1906 op aarde in de regio Kiruna in Zweden. Het is niet de enige kosmologische inspiratie: ook het motief van de eerste Engelse raketsonde Skylark is in goud en aluminium terug te vinden op het dashboard.