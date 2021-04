Deze auto reed 17 uur lang 300 km/u zonder te stoppen

Man rijdt met 160 kilometer per uur in op agenten: ‘poging tot doodslag’

2 april Tegen een 41-jarige Fransman is donderdag bij de rechtbank in Breda vier jaar cel geëist, waarvan één voorwaardelijk. De man reed op 29 augustus vorig jaar met 160 kilometer per uur tegen een politieauto aan op de A16 bij Breda.