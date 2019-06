Deze auto's zijn het meest en minst gevoelig voor keyless diefstal

Vraag & Antwoord ‘Cruise­sche­pen vervuilend? Daar wordt aan gewerkt’

24 juni Vorige week publiceerde deze krant op de auto-sectie van zijn website over een onderzoek dat concludeert dat één cruisemaatschappij tien keer meer zwaveloxiden uitstoot dan alle auto’s in Europa. Cruiseschepen vertegenwoordigen echter minder dan 1 procent van alle commerciële schepen. Wereldwijd heeft de sector al een miljard dollar geïnvesteerd in nieuwe technologieën en schonere brandstoffen. Daarnaast trekt de sector ruim 22 miljard dollar uit voor de bouw van schepen met LNG-brandstof, die lagere emissies en een hogere energie-efficiëntie hebben. Meer schepen worden uitgerust met walstroomaansluitingen voor aansluiting op het lokale elektriciteitsnet in de haven. Bovendien heeft de cruise-industrie zich ertoe verplicht om de CO2-uitstoot tegen 2030 met 40 procent te verminderen. -Joke Maassen, Cruise Lines International Association