Deze buitenlandse automobilisten werden het vaakst geflitst in Frankrijk

‘Superflit­s­paal’ nu ook in België ingezet in de strijd tegen verkeers­over­tre­ders

In België is de eerste ‘superflitspaal’ in gebruik genomen. Het apparaat kan 32 personen tegelijk bekeuren voor snelheid, door rood rijden, bellen of bumperkleven. Frankrijk maakt al langer gebruikt van deze palen die bijna alles zien.

25 augustus