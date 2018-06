Deze caravan is een superheld

Hij lijkt op een tank, maar is gewoon een caravan. Een Australische bedrijf heeft een ‘sleurhut’ ontwikkeld die niet met zich laat spotten. Hij kan overal komen en is nergens bang voor.

De Bruder EXP-6 vormt een perfecte combinatie met een serieuze terreinauto. Robuust, stabiel én waterdicht zijn z’n belangrijkste kenmerken. Daardoor sleep je hem moeiteloos door de woestijn of een rivierbedding en laat hij zich door niks en niemand tegenhouden.

Zijn extreme isolatie maakt hem geschikt voor temperaturen tussen de min 20 en plus 50 graden Celcius. Voor de stabiliteit zorgen twee assen, maar een daarvan kan ingetrokken worden, bijvoorbeeld voor handiger manoeuvreren in stadsverkeer. De onafhankelijke wielophanging en luchtvering doen denken aan een moderne personenauto. Deze luchtvering maakt ook hoogteregeling mogelijk; de hoogte laat zich over een afstand van 31 centimeter eenvoudig instellen met een app op de smartphone.

De offroad-caravan is 6,70 meter lang en 1,92 meter breed. Belangrijk voordeel is dat hij dezelfde spoorbreedte heeft als een volwassen terreinauto, waardoor hij in diepe modder of in het zand in precies hetzelfde spoor kan rijden. Tijdens het rijden is de caravan 2,12 meter hoog, maar eenmaal op de plaats van bestemming zorgt een hefdak voor voldoende stahoogte. Links van de toegangsdeur kan desgewenst een wasmachine geïnstalleerd worden. Tegen meerprijs wordt ook een satelliettelefoon ingebouwd. Aan de achterkant kan de enorme achterklep als luifel dienen, zodra die geopend is. En aan elke zijkant bevindt zich een oprolbare luifel.

De woonruimte heeft airco en biedt plek aan maximaal zes personen. Een vast tweepersoonsbed bevindt zich aan de voorzijde van de caravan. Verder zijn er vier slaapplekken in stapelbedden.

Bijzonder is ook de keuken die zich zowel van binnenuit als aan de buitenkant te gebruiken is. Het keukenblok met koelkast (een tweede bevindt zich in de woonruimte) en de keukenkastjes laten zich dan uittrekken tot een U-vormige buitenkeuken.

Warm water en verwarming worden geregeld door een diesel-aggregaat. Douchen kan in de badkamer of onder de buitendouche. Voor de benodigde energie staan ook zonnepanelen en lithium-batterijen (voor de opslag) garant. En de voorraad vers water (200 liter) laat zich met een op afstand bedienbaar pompsysteem uit meren of rivieren vullen.

De prijzen voor deze extreme caravan beginnen bij 75.500 euro. Daar komen dan nog de transport- en invoerkosten vanuit Australië bij.

Net als een terreinauto laat de Bruder EXP-6 zich niet tegenhouden door een flinke plas water

De Bruder EXP-6 is ook bestand tegen woestijnhitte

De buitenkeuken van de Bruder EXP-6

Het interieur van de Bruder EXP-6 biedt plek aan maximaal zes personen

Links de wasmachine, naast de toegangsdeur van de Bruder EXP-6

