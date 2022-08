Deze diplomaten hebben de meeste onbetaalde parkeerboetes

Het kan dus wél: huurscoo­ter niet dwars op stoep, maar netjes in het vak

Niet overal schots en scheef op de stoep, maar netjes naast elkaar in parkeervakken. In het Rotterdamse Scheepvaartkwartier staan de bekende deelscooters en -fietsen voortaan in speciale, verplichte vakken. Zo zou het overal moeten, roepen omwonenden en gebruikers, want dat ziet er veel netter uit.

25 augustus