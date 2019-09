Deze elektrische SUV kost 29.900 euro en is volgende maand leverbaar

Hij is groot, ruim, biedt veel voor weinig en blijft ver verwijderd van de ondergrens van 50.000 euro voor leaserijders, zodat er slechts vier procent bijtelling betaald hoeft te worden. En hoewel de volledig elektrische MG ZS nergens in uitblinkt, valt het Chinese model ook op geen enkel vlak tegen. Het is bovendien een op dit moment zeer geliefde SUV die met een aanschafprijs vanaf 29.900 euro voor de Comfort uitvoering zelfs particuliere kopers over de streep zou kunnen trekken.



Maar het allerbelangrijkste is dat de auto vanaf volgende maand leverbaar is. Dat is weer eens wat anders dan veel andere Chinese fabrikanten die met mooie praatjes van alles beloven, maar wanneer puntje bij paaltje komt niet kunnen of willen leveren. Sterker nog: nu bestellen is volgende maand rijden. Ze hopen dit jaar – dus de komende drie maanden – nog tussen de 2.000 en 3.000 auto’s te kunnen verkopen. Dat moet volgens de Nederlandse verkoopdirecteur Frank Meijer lukken door het aanbod simpel te houden met twee uitvoeringen en vijf kleuren. ,,We verkopen geen sprookjes”, aldus Meijer. ,,Er zijn enkele duizenden auto’s onderweg en die kunnen we snel leveren vanaf het vierde kwartaal.”

Volledig scherm MG ZS © MG

Zeven miljoen

Het van oorsprong Britse MG (Morris Garages) is een van oudsher Brits sportwagenmerk dat in 2005 failliet ging en dat uiteindelijk in handen kwam van de grootste autobouwer van China: SAIC Motor. Met een productie van meer dan zeven miljoen auto’s per jaar hoort dit bedrijf bij de zes grootste autofabrikanten ter wereld. Nu, na bijna 15 jaar afwezigheid op de Europese markt, denkt SAIC dat de tijd rijp is om hier een nieuwe MG te lanceren en ze geven direct gas. ,,Binnen twee weken laten we weten wie onze partner wordt als het gaat om onderhoud”, zegt Meijer. ,,Ook komen er twee brandstores: een in Amsterdam en een op een nader aan te wijzen locatie in Nederland.



De 4,31 meter lange MG ZS kon weleens een succesnummer worden. Het is een auto die precies valt binnen alle trends van dit moment, want het is een SUV, elektrisch, goedkoop en milieu- en bijtellingsvriendelijk. Het gaat hierbij niet om een compleet nieuwe, als elektrische auto ontwikkelde auto, maar om een bestaand model dat al een jaar of drie wordt verkocht met een benzinemotor. De ombouw naar elektrisch zorgde voor geen enkel compromis. Doordat er geen mega-accu werd geplaatst, bleef bijvoorbeeld de bagageruimte compleet intact. Over het uiterlijk kun je discussiëren: de MG is geen regelrechte beauty, zeker niet met de extreem kleine wielen die ‘m een wat koddig uiterlijk geven, maar lelijk is ‘ie ook niet.

Volledig scherm MG ZS © MG

Laadruimte

Doordat de accu’s geen extra ruimte innemen omdat ze onder de vloer zijn geplaatst, is de laadruimte met een inhoud van 448 liter ruim 60 liter groter dan gemiddeld. Ook is de bagageruimte 98 liter groter dan de kofferbak van een concurrent als de Mazda CX-3 en 94 liter groter dan die van de Nissan Juke. Volgens MG hebben inzittenden bovendien 8,8 centimeter meer hoofdruimte dan gemiddeld en 5,5 centimeter meer schouderruimte. En inderdaad zit je prima achter het stuur van de MG ZS, ook wanneer je langer bent dan 1,90 meter. De achterbank is eveneens ruim en ook hier zit je goed ‘achter jezelf’.



We reden met de Luxury uitvoering, die 31.900 euro kost en waarvan MG het meest verwacht te verkopen. Wegrijden is een kwestie van de startknop indrukken en de draaiknop in het midden van het dashboard in stand D zetten. De ZS is eigenlijk een SUV als alle andere in dit segment, behalve dat ‘ie geen geluid maakt. Bij lagere snelheden is wel een licht gierend geluid te horen, maar vanaf 120 km/u overheerst de wind. Het maakt rijden met deze auto tot een heerlijk rustgevende ervaring. Truttig is het echter allerminst, want wanneer het gaspedaal wordt ingetrapt, accelereert de auto van 0-100 km/u in 8,2 seconden. De besturing is lekker zwaar en gevoelig en de remmen zijn goed te doseren. Vaak remt een auto als deze bij gas loslaten al heel snel af, maar de mate van regeneratie is hier handmatig in drie trappen in te stellen.

Volledig scherm MG ZS © MG

Amerikaanse wegligging

Qua rijden zelf valt er weinig aan te merken op de 1.518 kilogram wegende MG, of het moet de ietwat Amerikaanse wegligging zijn. Sportief rijden door de bochten vindt de auto niet fijn, maar het onderstel slokt daardoor wel alle verkeersdrempels en dwarsrichels met groot gemak op. Hard en comfortabel rechtdoor gaan kan de MG als de beste, maar doordat de auto niet ontzettend zwaar is, helt ‘ie niet extreem over in de bochten.



Kleine minpuntjes zijn het stuurwiel dat niet in hoogte verstelbaar is en het ietwat kleine touchscreen. Verder zien we een keurige afwerking, prima materialen en een hoop ruimte. Precies wat de Nederlandse leaserijder wil dus. Hij of zij moet dan wel vrede hebben met de relatief geringe actieradius van 263 kilometer volgens de WLTP-norm. Een auto als de Hyundai Kona zit daar met een bereik van 449 kilometer ver boven.

Volledig scherm MG ZS interieur © MG

Watergekoeld

Ook qua laden behoort de MG niet tot de top, maar extreem traag is de auto evenmin met zijn watergekoelde accu van 44,5 kWh. De auto kan binnen veertig minuten worden opgeladen tot 80 procent. De topsnelheid is nog wel een dingetje, want die houdt met maximaal 140 km/u niet over. Tot de standaarduitrusting behoren zaken als Apple Car Play, Android Auto en allerhande handige opties waarvoor je bij de concurrentie moet bijbetalen. De Luxury versie voegt daar zaken aan toe als een regensensor, Hill Descent Control, een panoramadak, Lane Keep Assistance, achteruitrijcamera en een dodehoekwaarschuwing.



De MG is vanaf oktober online te bestellen. Volgens MG is dat het enige goede verkoopkanaal, want hieraan zou een sterke behoefte onder Europese klanten zijn. Voor proefritten wordt wel een netwerk van distributeurs ingezet. De MG ZS wordt in eerste instantie alleen op de markt gebracht in Nederland en Noorwegen. Aan het eind van het jaar wil het Chinese merk ook van start gaan in landen als Zweden, Denemarken, Frankrijk en België. De MG ZS krijgt vijf jaar algemene garantie en acht jaar op de accu. Op roestvorming wordt tien jaar garantie gegeven. De basisversie kost 29.900 euro, de Luxury versie is leverbaar vanaf 31.900 euro.