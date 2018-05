Deze foto van Rolls-Royce's reuzen-SUV Cullinan mag je pas morgen bekijken

Dodelijk ongeval zelfrijden­de auto Uber veroor­zaakt door 'glitch'

De dood van een 49-jarige vrouw die in de VS werd doodgereden door een zelfrijdende auto van Uber, is hoogstwaarschijnlijk het gevolg van een 'glitch'. Deze krant schreef al eerder over softwarefouten als grootste uitdaging bij autonome auto's.