Deze Franse steden doen onderling wedstrijdje waar de meeste auto's in brand worden gestoken

Automobi­lis­te rijdt motorblok kapot op vluchtheu­vel: oliespoor van 50 meter

4 januari Op de provinciale weg N271 in Mook is een automobiliste met de onderkant van haar wagen op een vluchtheuvel gebotst. Onduidelijk is nog waardoor dit kon gebeuren. De bestuurster is na de botsing in een ambulance onderzocht op mogelijke verwondingen.