Deze hypercar komt uit een 3D-printer en rijdt 432 kilometer per uur

Straaljager

Bij elkaar opgeteld is dat goed voor een vermogen van 1.250 pk. De motor van de 21C kan bovendien 11.000 toeren draaien. De auto heeft zeven versnellingen en sprint in amper 1,9 seconden van 0 naar 100 kilometer per uur. Het duurt 15 seconden om van stilstand naar 300 kilometer per uur te accelereren en af te remmen. De topsnelheid is een indrukwekkende 432 kilometer per uur. Ook leuk om weten: in de 21C kunnen twee mensen plaatsnemen en dat áchter elkaar. De bestuurder zit in het midden, de passagier vlak achter hem. Een beetje zoals in een straaljager.



In totaal zullen er tachtig exemplaren van de wagen geproduceerd worden: 55 voor op de weg en 25 die voor het circuit bestemd zijn. Die laatste zal de 21C Lightweight heten en is met zijn 1.218 kilo iets lichter. Hij heeft een grotere neerwaartse kracht en zal een topsnelheid halen van 380 kilometer per uur. Het standaardmodel kost 1,6 miljoen euro.