Deze lak houdt je auto koeler dan wanneer je 'm in de schaduw zet

Een auto die niet heet wordt in de zomer, betekent dat je veel minder energie kwijt bent aan het koelen en dat is weer goed nieuws als het gaat om je brandstof- of stroomverbruik. Het Israëlische bedrijf SolCold heeft een coating ontwikkeld die gebruik maakt van een natuurkundig fenomeen om de warmte van de zon te reflecteren.

‘Slechts 37 graden in de volle zon’

De technologie heeft inmiddels de interesse gewekt van grote autofabrikanten als Toyota en Volkswagen. Recentelijk werd een VW Polo voorzien van de coating, die als wrap op de auto was aangebracht. Tijdens een praktijktest werden drie witte hatchbacks op een zonnige dag buiten geparkeerd, één met het materiaal erop en twee zonder. De Polo zonder SolCold bereikte een binnentemperatuur van 55 graden Celsius, terwijl het voertuig met coating slechts 37 graden warm werd in de volle zon.

Minder heet dan een auto in de schaduw

Het meest indrukwekkende was echter dat de derde auto, die geen coating had maar onder een parasol geparkeerd stond, een temperatuur bereikte van 40 graden. Dat betekent dat de SolCold-coating in deze demonstratie eigenlijk effectiever was dan schaduw om een ​​auto koel te houden. Dat zorgt er niet alleen voor dat airco's minder hard hoeven te werken, maar de coating kan ook het leven redden van een kind of een huisdier dat op een hete dag per ongeluk in een voertuig wordt achtergelaten.

Geheim recept

De coating, die bestaat uit meerdere lagen, kan ook worden gebruikt op dankpannen, gebouwen en andere dingen die koel moeten blijven in de zon. Volgens SolCold is het product niet giftig of verblindend. De samenstelling van de lak is geheim en het product zit nu nog in de prototypefase, maar mogelijk is het al binnen enkele jaren terug te vinden op productieauto's. De grootste uitdaging zit 'm waarschijnlijk in het laag houden van de productiekosten.

