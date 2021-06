Deze ‘Lelijke Eend’ reed 39 kilometer in 29 jaar

Op de Franse veilingsite Aguttes staat een Citroën 2 CV te koop die in 40 jaar slechts 39 kilometer zou hebben afgelegd. Dat was precies de afstand tussen de lokale Citroën-dealer en het huis van de eerste eigenaar.

Nou ja, niet helemaal precies, want dat was een rit van 30 kilometer. De overige negen kilometer stonden volgens de veilingsite al op de teller toen de man de wagen kocht. Waarschijnlijk zijn ze het gevolg van het rijden tussen de verschillende stations in de fabriek en een kort proefritje waaraan alle nieuwe auto's destijds werden onderworpen voordat ze naar de klant gingen, aldus de beschrijving bij de veiling.

De Citroën 2CV 6 Charleston, die opvalt door zijn zeer chique afwerking en zijn zwart-rode kleurenschema, debuteerde in 1980 op de autoshow van Parijs. Op dat moment was het plan om van de Charleston een beperkte serie te maken van slechts 8000 exemplaren, maar het succes was zo groot dat Citroën besloot dit nieuwe model standaard in de catalogus op te nemen.

In 1981 bestelde de heer H. uit het Franse Maine-et-Loire de Citroën met speciale velgen. Hij kocht de auto en reed er het jaar daarop mee naar zijn huis, aldus de site. Daar parkeerde hij de auto naast zijn Citroën DS - ook wel Snoek geheten - en legde hij er een dekentje overheen. Daar werd de auto 29 jaar later aangetroffen in compleet originele staat.

Zelfs de banden zijn volgens het veilinghuis nog nooit opnieuw opgepompt. De lucht is dus ‘af fabriek’ van Citroën. Om de magie levend te houden, heeft het veilinghuis de motor niet opnieuw gestart en ook de rem niet aangeraakt, waardoor de auto in dezelfde staat verkeert als op de dag in 1982 waarop hij de dealer verliet. Het is niet duidelijk waarom de auto nu wordt geveild en ook niet waarom meneer H. er nooit mee heeft gereden.

