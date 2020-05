Deze man tovert met Rolls-Royces van 13,5 miljoen: ‘Hier is (bijna) alles mogelijk’

Wie een ‘standaard’ Rolls-Royce te gewoontjes vindt, kan een unieke versie laten bouwen door de ‘Bespoke’-afdeling van het beroemde Britse automerk. Als Head of Coachbuilt Design heeft ontwerper Alex Innes de taak om zijn veeleisende klanten op hun wenken te bedienen. ,,In principe zeggen we bij Rolls-Royce nooit ‘nee’. En geloof me: er komen heel wat bizarre voorstellen voorbij.”

Bespoke. Oorspronkelijk stamt de term uit de chique kledingwinkels aan de Londense straat Savile Row: wanneer een klant een specifiek aangemeten kledingstuk wenste, werd de stof ‘to be spoken for’, ofwel aan de kant gelegd tot deze perfect kon worden opgemeten op het lijf van de beoogde eigenaar. Pas als de klant helemaal tevreden was, ging de kledingmaker aan het werk.

Bij de afdeling ‘Bespoke’ van autofabrikant Rolls-Royce gaat het er anno 2020 niet veel anders aan toe. Alleen komt de klant nu geen strak gesneden maatpak of galajurk halen, maar een op maat gemaakte auto die exact op zijn of haar wensen is afgestemd. Steeds meer superrijke autoliefhebbers bestellen zo’n eigen model: hoewel de huidige coronacrisis de fabriek in het Britse plattelandsplaatsje Goodwood tijdelijk lam legde, leverde Rolls-Royce in 2019 nog een recordaantal Bespoke exemplaren af.

De welgestelde klanten van het beroemdste automerk ter wereld hebben een steeds grotere behoefte om uniek te zijn. Dus laten ze in Engeland een auto bouwen die niemand anders heeft: sommige cliënten (of ‘patrons’, zoals Rolls-Royce ze liever noemt) kiezen voor een aparte lakkleur en een persoonlijk borduurwerk op de hoofdsteunen, maar er bestaan ook eigenaren die hun bezit laten voorzien van een volledig verbouwde voor- en achterzijde. Dit zogenoemde ‘coachbuilt design’ levert unieke automobielen op waar vaak jaren aan gewerkt wordt, met prijskaartjes van vele miljoenen euro’s. De zeldzame creaties worden stuk voor stuk ontwikkeld onder de bezielende leiding van ‘Head of Coachbuilt Design’ Alex Innes, die ons speciaal voor AD Auto een blik gunt in zijn wondere wereld.

Volledig scherm Wil je graag geborduurde bloemen door heel je Rolls-Royce? 'Bespoke' regelt het... © Rolls-Royce

Klanten vragen u om unieke Rolls-Royces te ontwikkelen. Hoe gaat dat precies in zijn werk?

,,Feitelijk gebeurt dat vaak precies zoals je het verwacht: een opdrachtgever, of klant zo je wilt, meldt zich bij ons met een idee of een wens. Vaak dromen zij van aanpassingen die hun auto beter bij hun persoonlijkheid laten passen. Dat zit hem in het kleurgebruik, de materialen, de details, soms zelfs in de hele auto. Het is voor ons de uitdaging om die ideeën en wensen in een duidelijk plan te vatten, waarna we ze realiteit kunnen laten worden. Dat zorgt voor een intensief traject met de klant waarin we veel overleggen.”

Normaal gesproken komen mensen daarvoor langs in de fabriek of gaat u bij hen op gesprek. Kan dat nu nog steeds, gezien de coronacrisis, of bent u tegenwoordig aan het videobellen?

,,We hebben de productie van onze auto’s onlangs weer opgestart, maar we zien inderdaad dat onze klanten steeds meer digitaal met ons in contact blijven. Sterker nog: één van de eerste kopers waarvoor wij een Rolls-Royce Cullinan hebben gepersonaliseerd, heeft de bouw van haar auto grotendeels via Whatsapp gevolgd. Ze zag het eindresultaat pas bij aflevering in de Verenigde Staten.”

Steeds meer mensen willen hun auto door uw afdeling laten aanpassen. Waar komt die stijging door, denkt u?

,,De trend die wij de laatste tijd zien is dat onze klanten selectiever auto’s kopen. Mijn persoonlijke gevoel is dat de Covid-19-pandemie dit proces heeft versneld, maar er lijkt sprake te zijn van reductie. Er zijn minder mensen die een uitgebreide collectie aan auto’s aanleggen. Maar wat we wel merken is dat kopers hun keuzes beter destilleren: als ze dan toch een auto aanschaffen, willen zij een model dat persoonlijker is en beter bij hun smaak past. Enerzijds komt dit omdat Rolls-Royce een nieuwe groep klanten aanspreekt die minimalistischer en meer progressief is, maar ook omdat de wensen en verwachtingen van bestaande klanten veranderen.”

Volledig scherm 'Bespoke' in opkomst: ook pastelgeel behoort tot de mogelijkheden © Rolls-Royce

Over die wensen en verwachtingen: moet u ook wel eens ‘nee’ verkopen?

,,In principe zeggen we bij Rolls-Royce nooit ‘nee’ tegen onze klanten. Maar uiteraard is niet alles mogelijk: we zijn om te beginnen gebonden aan wettelijke eisen op het gebied van veiligheid. Het interieur van een auto mag bijvoorbeeld geen uitstekende delen bevatten waar een inzittende zich aan kan bezeren, en vanwege voetgangersbescherming mogen we niet zomaar allerlei ornamenten op de buitenkant van een auto monteren. Technisch is er steeds meer mogelijk, veel meer dan vroeger zelfs, maar als iemand porseleinen zwanen op de motorkap wil mag dat niet van de wet. Dat soort beperkingen leggen we zo goed mogelijk uit aan onze opdrachtgever, waarbij we altijd een alternatief presenteren dat wél haalbaar is.”

En wat als een klant controversiële wensen heeft, bijvoorbeeld rondom het gebruik van bepaalde symbolen? Waar trekt Rolls-Royce dan de lijn?

,,Weet je, ik werk nu bijna twaalf jaar voor dit merk en in al die jaren heb ik nog nooit met zo’n geval te maken gehad. Ik snap je vraag en natuurlijk zijn we alert op wat de klant van ons vraagt: wij moeten en willen het merk Rolls-Royce – dat al meer dan 114 jaar bestaat en ons waarschijnlijk allemaal zal overleven – beschermen. Maar gelukkig staan onze klanten er net zo in. Zij zijn gevallen voor de charmes van onze modellen en respecteren onze reputatie en geschiedenis. Veelal willen ze hun eigen auto een extra laagje van hun persoonlijkheid meegeven. Onze klanten vragen niet om swastika’s of andere provocerende elementen.”

Volledig scherm 'Coachbuilding' was vroeger heel gebruikelijk, zoals bij deze Rolls-Royce Phantom III Aero Coupe uit 1937 © Rolls-Royce

U zegt dat er technisch meer mogelijk is dan vroeger. Wat bedoelt u precies?

,,Zo’n twintig jaar geleden waren de mogelijkheden om auto’s aan te passen erg bescheiden. Veel verder dan kleuren, bekleding en wat losse onderdelen ging het niet. Bij de huidige auto’s is er al veel meer mogelijk en de komende generatie Rolls-Royces profiteert van een nieuwe onderhuidse architectuur die veel flexibeler is. Zie het als een soort Meccano-bouwpakket: we hebben enkele vaste punten zoals de assen en de wielophanging, maar daaromheen kunnen we veel meer variëren in de lengte en breedte. De komende Ghost (die naar verluidt eind dit jaar wordt onthuld, red.) zal daardoor meer verschillen van een BMW 7-Serie dan het huidige model wat betreft proporties, grootte en uitstraling. Dat geeft ons nóg meer mogelijkheden om de vorm van de auto aan te passen.”

Begin vorige eeuw was ‘coachbuilding’ heel gewoon: veel Rolls-Royces in de jaren ‘20 en ‘30 kregen een unieke carrosserie. Gaan we terug naar die tijden?

,,Dat is een brug te ver, omdat we nu meer regels hebben waardoor we oneerbiedig gezegd niet zomaar de zaag in het plaatwerk kunnen zetten. Maar in het basisontwerp van de auto’s houden we al meer rekening met de afwijkende wensen van onze klanten. Neem de ‘Gallery’ in de nieuwe Phantom, het gedeelte op het dashboard dat voorzien kan worden van de meest uiteenlopende kunstzinnige elementen. Of een cliënt nu een Gallery vol perfect gepositioneerde vogelveertjes wil of liever een eigen schilderij in het ontwerp wil laten opnemen: er is ontzettend veel mogelijk.”

Wat is het meest extreme verzoek dat u ooit heeft gekregen?

,,Er komen heel wat bijzondere zaken voorbij, maar de extreemste is toch wel de Sweptail die we in 2017 presenteerden. Vier jaar eerder werden we benaderd door een klant die een unieke auto wilde maar daarin verder ging dan de meeste mensen. Op basis van de bestaande Phantom Coupé ontwierpen we een vrijwel compleet nieuwe buitenzijde met een dak van glas, creëerden we een interieur met een ontzagwekkende houtstructuur en mochten we aan de slag met veeleisende details. Zo wilde de eigenaar een speciale champagnekoeler in de auto, zo min mogelijk zichtbare toetsen in het interieur en een geheim compartiment voor zijn laptop. Dat hebben we vervolgens allemaal in huis ontwikkeld met de hoogst mogelijke standaard.”

Al die moeite kende trouwens wel een fikse prijs: de eigenaar betaalde naar verluidt 13,5 miljoen euro voor zijn Sweptail. Alex Innes denkt dan ook niet licht over zijn werk: ,,We hebben een enorme verantwoordelijkheid. Zo’n opdracht maakt mij ten eerste ontzettend nederig door het immense vertrouwen dat de klant ons heeft gegeven. De bouw van zo’n gepersonaliseerde auto is een artistieke ontdekkingstocht op het hoogste niveau, het maakt me enorm trots dat we dit tot zo’n fantastisch resultaat hebben uitgewerkt.”

Volledig scherm De 13,5 miljoen euro kostende Rolls-Royce Sweptail: het meest prestigieuze 'Bespoke-project' tot nu toe © Rolls-Royce

U bent zelf ook designer. Dan komt het vast wel eens voor dat een wens van een klant totaal niet past bij uw eigen smaak?

,,Haha, dat is absoluut waar. Maar door de jaren heen heb ik in ieder geval één ding geleerd: context is alles… Ik kan me herinneren dat ik ooit vlakbij de fabriek in Goodwood reed toen ik een fel oranje Rolls-Royce tegenkwam die zijn eerste testrit maakte. Laat ik het zo zeggen: ik snapte werkelijk helemaal niets van die keuze toen ik hem zag rondrijden op de regenachtige wegen in het druilerige West-Sussex. Maar een paar maanden later zag ik foto’s van dezelfde auto, op de zonovergoten Corniche in Abu Dhabi. Daar oogde hij ineens sensationeel!”

Rolls-Royce kent vele tradities en gewoontes. Wat zijn die op uw afdeling?

,,Afgezien van het feit dat we al onze studiemodellen nog altijd op ware grootte in klei maken, onze houtsoorten bewaren in speciale klimaatkasten en we lakkwasten met eekhoornhaar gebruiken? De meeste mensen weten niet dat het bij ons helemaal vol staat met champagneflessen. Wees gerust, ze zijn allemaal leeg en ongebruikt maar we passen die toe om onze champagnekoelers en flessenhouders te testen. Dat zijn gewaardeerde onderdelen van onze auto’s, dus moeten we er zeker van zijn dat de flessen van alle grote merken er goed in passen en adequaat gekoeld worden. Wist je trouwens dat onze champagnekoelers twee temperatuurstanden kennen? Eigenaren kunnen kiezen voor zes of elf graden Celsius, afhankelijk van het type champagne. Voor mensen die voor het eerst bij ons op bezoek komen is het ongetwijfeld een opmerkelijk gezicht.”

Tot slot nog even over de toekomst: wanneer kunnen klanten bij jullie aankloppen voor een elektrische Rolls-Royce?

,,Goede vraag. Voor ons is elektrisch rijden erg aantrekkelijk omdat het in principe perfect past bij de merkwaarden van Rolls-Royce: het is extreem stil, zeer comfortabel en met de juiste elektrische aandrijflijn kan je uitstekend moeiteloos en snel vooruitkomen. Het grote probleem is echter: reizen per Rolls-Royce moet compromisloos zijn en dat is elektrisch rijden nu nog niet, vanwege de beperkte actieradius en lange laadtijden bij lange trips. Zodra die minpunten voldoende zijn opgelost, staan wij klaar om elektrische mobiliteit te omarmen.”

Volledig scherm 'Fel oranje werkt misschien niet in druilerig West-Sussex, op de Corniche in Abu Dhabi oogt het ineens sensationeel!' © Rolls-Royce

Volledig scherm Wilt u de iconische Spirit of Ecstasy in kristal, zwart, klassiek zilver of toch liever goud? © Rolls-Royce

Volledig scherm Bladgoud, een zilveren ornament of rozen van delicaat porselein: drie variaties voor de 'Gallery' in de nieuwste Phantom © Rolls-Royce