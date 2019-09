Deze nieuwe Bugatti van 30.000 euro was in no-time uitverkocht

Bugatti-liefhebbers met een modaal inkomen kunnen met de nieuwe, relatief betaalbare Type 35 eindelijk hun droom verwezenlijken. Of eigenlijk: konden. Want de Bugatti van 30.000 euro is nu al uitverkocht.

De Bugatti Baby II is een 3/4-schaalversie van de iconische Bugatti Type 35. De auto ziet eruit alsof hij alleen voor kinderen is ontworpen, maar met deze schaal kunnen ook kleinere volwassenen van de auto genieten.



De kleine raceauto is de opvolger van de vroegere Type 35, een beroemd racemodel uit de Bugatti-geschiedenis. De originele baby-Bugatti werd in 1926 ontwikkeld door Ettore Bugatti, op verzoek van een ‘zeer speciale klant’. Het was het verjaardagscadeau voor diens vier jaar oude zoon Roland.

Volledig scherm Bugatti Baby II © Bugatti

Bugatti was van plan om slechts 500 exemplaren te maken van de moderne Baby II voor een verkoopprijs van rond de 30.000 euro. De volledige productie was door de gelimiteerde oplage binnen drie weken uitverkocht. Bugatti werkte samen met Little Car Company om de Baby II te bouwen.

Volledig scherm Bugatti Baby II © Bugatti

Voor het fabriceren van de nieuwe, 230 kilo wegende auto's werd een digitale scan gemaakt van alle componenten van de Type 35 Lyon Grand Prix-auto uit 1934. De 2,80 meter lange auto heeft een moderne elektrische aandrijflijn met lithium-ionbatterijen en regenererende remmen. De achtspaakswielen zijn replica's van het originele voertuig, maar ze zijn voorzien van moderne banden.

Volledig scherm Bugatti Baby II © Bugatti

De vooras is hol, net als bij het origineel. Het instrumentarium omvat een snelheidsmeter, accuniveau-indicator en een vermogensmeter. De Baby II heeft tevens een stopwatch voor het meten van raceprestaties. De brandstofpomp van de originele auto is hergebruikt als schakelaar om vooruit en achteruit te rijden. Alle exemplaren zijn voorzien van een werkende claxon, achteruitkijkspiegel, handrem, koplampen en afstandsbediening om het voertuig uit te schakelen.

Volledig scherm Bugatti Baby II © Bugatti

De klassieker op schaal heeft een kindermodus van 1 kW met een topsnelheid van 10 kilometer per uur en een modus voor volwassenen met een topsnelheid van 45 kilometer per uur. Een meegeleverde sleutel verhoogt het vermogen tot 10 kW. Dankzij de instelbare pedalen kunnen ook volwassenen met de auto op pad. Alle versies zijn gespoten in de kleur French Racing Blue met zwart lederen interieur, maar kopers kunnen het interieur en de interieurkleuren bij aanschaf zelf kiezen.

Volledig scherm Bugatti Baby II © Bugatti