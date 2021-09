Deze nieuwe technologieën gaan de elektrische auto grondig veranderen

De elektrische auto heeft op een aantal vlakken nog een achterstand weg te werken, maar de kans is groot dat dit op korte termijn gaat gebeuren. De volgende technologieën kunnen de EV qua prestaties tot bij of misschien zelfs voorbij auto's met een verbrandingsmotor stuwen.

Actieradius: solid state batterijen

De meeste EV’s hebben vandaag een theoretisch rijbereik van 300 à 400 kilometer. Dat terwijl moderne diesels al gauw het dubbele doen en zelfs 1.000 kilometer geen uitzondering is. De grote stap voorwaarts moet binnenkort komen van zogenaamde solid state-batterijen. Dit is een batterij met een vaste in de plaats van een vloeibare elektrolyt. Die is minder temperatuurgevoelig en brandveiliger. De elektrolyt heeft ook een langere levensduur en kan sneller opgeladen worden dan de bestaande lithiumbatterijen. Bovendien stijgt de actieradius naar 700 tot 1.000 kilometer.

Toyota kondigde enige tijd geleden aan dat het in 2020 met een eerste prototype van een wagen met solid state-batterij zou komen. Dat gebeurde niet, maar ook andere merken werken aan deze technologie. Veel automerken hebben al partnerships met bedrijven die dit soort accu's ontwikkelen. Velen zien 2025 als hét moment om de techniek op grote schaal uit te rollen.

Praktisch: Vehicle to grid

De auto gaat meer en meer een rol spelen in ons dagelijks leven, vooral dan in het energieverbruik. Zo zijn er al een aantal auto's met zogenaamde vehicle to grid-technologie. Zij kunnen niet alleen hun batterij volladen met stroom, maar kunnen die ook weer afgeven. De energiepiek van je huishouden rond 19 uur afvlakken met de energie van je EV en die nadien aan nachttarief terug opladen? Geen probleem met een aantal auto's die je vandaag al kunt kopen, zoals de Hyundai Ioniq 5 of de Kia EV6 en enkele Mitsubishi's. Via een kabeltje kun je zelfs rechtstreeks een elektrische fiets opladen aan je auto.

Volledig scherm Kia EV6 © Kia

Laadpaalproblemen: inductief laden

Inductief laden is in feite niks meer dan draadloos opladen. Vergelijkbaar met het draadloos opladen van een smartphone. Bij deze vorm van opladen kan een elektrische auto worden geladen zonder tussenkomst van kabels of een laadpunt. Er vindt energieoverdracht plaats via een magnetisch veld. Er bestaan plannen om ook straten met deze technologie uit te rusten, zodat EV’s al rijdend kunnen opladen.

BMW was al enige tijd bezig met de technologie. Zo kon je een BMW 5 Serie plug-in hybride bestellen met de optie, waardoor je thuis je wagen niet in je laadpaal hoefde in te pluggen, maar gewoon boven een platform kon parkeren. Sinds vorig jaar biedt het Duitse merk dit echter niet meer aan. Benieuwd of dit futuristische concept ooit nog vanonder het stof wordt gehaald. Genesis zou met de GV60 in ieder geval ook aan die technologie denken.

