Deze nieuwe truck is vijftig meter lang

Geannuleer­de beursstand van Volkswagen in Genève nu alsnog virtueel te bezoeken

16:59 De beursstand die Volkswagen had gecreëerd voor de geannuleerde autoshow van Genève is nu alsnog te bezoeken: virtueel. Met interactieve computeranimaties biedt de autofabrikant het publiek de gelegenheid om alsnog over de beursstand te 'wandelen’, de gepresenteerde auto's in detail te bekijken en deze bijvoorbeeld van kleur te veranderen of van andere velgen voorzien.