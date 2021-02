Deze open auto gaat waarschijnlijk 8 miljoen opbrengen, dit is waarom

Deze Cobra Super Snake was een van de meest opmerkelijke auto’s ooit gebouwd door de firma Shelby American. Het is een van de slechts twee geproduceerde extra sterke Cobra's. De auto behoorde oorspronkelijk toe aan Carroll Shelby zelf en nu is de zeldzame roadster te koop bij veilinghuis Barrett-Jackson.

De auto is al twee keer eerder geveild. Toen het model in 2015 werd geveild, bracht ‘ie 5,1 miljoen dollar op. Acht jaar eerder was dat zelfs 5,5 miljoen dollar. maar dat was ook omdat de sportwagen toen werd verkocht onder toeziend oog van Carroll Shelby zelf. De toch al niet miezerige V8 is voorzien van twee superchargers, waardoor de auto zo'n 800 pk sterk is.

In 1970 verkocht Shelby de auto voor 10.500 dollar aan de beroemde songwriter Jimmy Webb. De tweede Super Snake werd ooit gebouwd voor de komiek Bill Cosby, die zich vooral herinnert hoe moeilijk de auto was om te rijden. Cosby verkocht de auto aan een Californische dealer. In 1969 werd dit exemplaar doorverkocht aan een man met de naam Tony Maxey. Hij overleed toen hij met de auto van een klif de Stille Oceaan inreed.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.