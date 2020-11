Deze opper-Ferrari heeft vier motoren, 1000 pk én een open dak

Het dakje van de SF90 Spider (dat de Italiaanse sportwagenmaker zelf consequent RTH noemt, een afkorting van ‘Retractable Hard Top’ ofwel een wegklapbaar hard dak) verdwijnt met een druk op de knop achter de twee inzittenden. Omdat de aluminium dakdelen zo compact kunnen worden opgeborgen, blijft de achtcilindermotor achterin zichtbaar bij open rijden. In gesloten toestand maakt het beweegbare gedeelte zo naadloos deel uit van de daklijn, dat de Spider als twee druppels lijkt op de Stradale zónder open dak.

Het feit dat je open kunt rijden in deze bloedsnelle Ferrari, zorgt ervoor dat je tijdens het rijden nog beter kunt genieten van de brul die de V8 met twee turbo’s produceert. In de basis is de achtcilinder goed voor 780 paardenkrachten, maar alsof dat niet genoeg is vult Ferrari de benzinemotor aan met maar liefst drie elektromotoren. Eentje daarvan zit verwerkt in de achttraps automaat met dubbele koppeling, de andere twee drijven de voorwielen aan waarmee het totale vermogen van deze Spider op 1000 pk (735 kW) uitkomt.

Volledig scherm De SF90 Spider is niet alleen een peperdure supersportwagen, maar ook de eerste plug-in hybride Ferrari met een open dak © Ferrari

Ook elektrisch

Al die techniek zorgt voor duizelingwekkende prestaties: in de ‘kwalificatiemodus’ (die stand kun je selecteren met de Manettino-draaiknop op het stuur) trekt de SF90 Spider in 2,5 seconden vanuit stilstand naar honderd kilometer per uur, terwijl je in niet minder dan zeven tellen op de tweehonderd zit. De topsnelheid, ook met het dakje open, bedraagt 340 kilometer per uur.

In en op de carrosserie van de SF90 heeft Ferrari allerlei slimme aerodynamische trucs toegepast: dankzij uitgekiend ontwikkelingswerk in de windtunnel heeft het plaatwerk speciale vormen. Tijdens het rijden wordt de sportwagen daardoor extra hard tegen het asfalt aan gedrukt, en dat zorgt er weer voor dat allerlei grote spoilers en vleugels niet nodig zijn.

Voor wie het allemaal wel wat rustiger mag, kan de Ferrari ook in standje eDrive rijden. In dat geval is de supersportwagen in staat om maximaal 25 kilometer achter elkaar volledig elektrisch te zoeven. Naast een bruut beest, is dit namelijk ook de eerste dakloze plug-inhybride van het merk. De afkorting SF staat trouwens voor Scuderia Ferrari, terwijl het getal 90 verwijst naar de negentigste verjaardag van de beroemde Italiaanse fabrikant.

