Deze opzienbarende auto is geboren op het dak van een parkeergarage

Autofabrikanten onthullen hun nieuwste modellen meestal op een beurs of gewoon in de fabriek. Maar sportwagenmerk Lotus presenteerde gisteren zijn nieuwste ‘baby’ op het dak van een parkeergarage midden in New York. En daar had de fabrikant goede redenen voor.

Het van oorsprong Britse Lotus is hard op weg een serieuze speler te worden in de markt voor elektrische sportauto’s. Dit jaar ging het eerste model in de verkoop van het nieuwe Lotus, dat tegenwoordig een Chinese moeder heeft: Geely. Dezelfde onderneming bezit ook Volvo, Polestar, Lynk&Co en Zeekr. En hoewel Lotus groot is geworden met sport- en raceauto’s met ronkende benzinemotoren, zal elk nieuw model van nu af aan volledig elektrisch en fluisterstil zijn.

De revolutionaire koerswijziging legt het merk vooralsnog geen windeieren. Het eerste model in het nieuwe tijdperk, de Eletre, is dit jaar al door 17.000 klanten besteld. En dan te bedenken dat Lotus vorig jaar nog geen duizend auto’s verkocht. De ambities voor de komende jaren zijn nog veel groter.

Dit is een van de snelste elektri­sche GT’s ter wereld, die binnen 2,8 seconden optrekt vanuit stilstand naar 100 km/u.

Chinees, maar hoofdkwartier nog steeds in Groot-Brittannië

Binnen vijf jaar wil Lotus naar verkoopaantallen van minimaal 150.000 auto’s. Inderdaad, dat is meer dan honderdvijftig keer zoveel als het merk vorig jaar verkocht. Juist om die ambitie te onderstrepen is het merk deze week neergestreken op het dak van de parkeergarage in New York.

Het daar onthulde model, de Emeya, is geen SUV zoals de Eletre, maar een lage, vierdeurs sportsedan. Eigenlijk meer het type auto dat Lotus zo vaak in het verleden maakte. Lage, goed gestroomlijnde auto's kenmerkten de auto's van Lotus vaak, zoals de beroemde Lotus Esprit uit de jaren 70, die een hoofdrol speelde in de James Bond-film The Spy Who Loved Me. De dienstauto van geheim agent 007 ontpopte zich daarin tot duikboot.

De Emeya luidt tevens het debuut in van de nieuwe Lotus op de Amerikaanse markt. Op zichzelf best een gedurfde stap, want tot nu toe wilden Amerikaanse autokopers niet veel weten van Chinese auto’s. Lotus weet dat en gaat er prat op niet alleen Chinees te zijn, maar ook nog steeds heel erg Brits en Europees. Al worden de elektrische auto’s in China gebouwd, het hoofdkwartier bevindt zich nog steeds in Groot-Brittannië, in Duitsland is een ontwikkelingsafdeling gevestigd en het zijn nog steeds voornamelijk Europeanen die de dagelijkse leiding hebben over het merk.

Volledig scherm De nieuwe Lotus Emeya werd gisteren onthuld op het dak van een parkeergarage, midden in Manhattan. © NSC

De parkeergarage in New York, voor deze gelegenheid omgedoopt tot Studio Emeya, is bedoeld om de nieuwe Emeya aan Amerikaanse autokopers voor te stellen. En juist zo’n garage bleek voor dit doel ideaal: via de vier onderste verdiepingen loop je door de rijke geschiedenis van het merk naar boven. Om uiteindelijk op de bovenste etage de nieuwste aanwinst te kunnen bewonderen.

Lotus heeft nóg een reden om New York deze wereldprimeur te gunnen. Het merk wil zo snel mogelijk naar de beurs om geld op te halen voor de ambitieuze groeiplannen. Met Wall Street op loopafstand worden dit weekend daarom ook investeerders en beleggers gelokt naar de garage om de ‘merkbeleving’ te ondergaan.

Volledig scherm Lotus Emeya © Lotus

Kleinere SUV komt eraan

De groeiplannen houden naast de Eletre en de nu getoonde Emeya ook een derde model in. Dat wordt een kleinere SUV dan de Eletre. Die ook beduidend goedkoper moet worden en voor echt grote verkoopaantallen kan gaan zorgen.

Maar eerst is het de beurt aan de Lotus Emeya. Hij is volgend jaar in Nederland te koop en moet de concurrentie aangaan met de eveneens volledig elektrische Porsche Taycan en de al even sportieve Tesla Model S Plaid. De Emeya zal waarschijnlijk net als de Eletre bijna 100.000 euro kosten.

Maar dan krijg je ook een van de snelste elektrische GT’s ter wereld, die binnen 2,8 seconden optrekt vanuit stilstand naar 100 km/u. Bijzonder is bijvoorbeeld de actieve grille in het front. Lotus was altijd al een merk dat sportauto’s maakte die de rijeigenschappen hadden van raceauto’s op het circuit, maar goed geschikt waren voor de openbare weg. De Emeya zet die traditie voort, al is het niet helemaal gelukt om een andere typische eigenschap van Lotus terug te brengen: een laag gewicht. Hij weegt ruim 2.000 kg en dat valt niet te verhullen bij een met een flink accupakket uitgeruste, elektrische auto.

Wel hebben de ingenieurs er alles aan gedaan om de bestuurder het gevoel te geven dat hij één is met de techniek en met een lichtvoetige auto onderweg is. Zo heeft de Emeya elektronisch geregelde luchtvering met sensoren die 1.000 keer per seconde de kwaliteit van de weg analyseren en de vering daar automatisch op aanpassen.

Volledig scherm Lotus Emeya © Lotus

Topsnelheid 250 km/u

De krachtigste uitvoering van de Emeya krijgt twee elektromotoren en een topsnelheid van ruim 250 km/u. Niet alleen in het rijgedrag, ook bij het opladen is nadrukkelijk naar snelheid gezocht. Bij een 350 kW DC-snellader kan hij binnen vijf minuten een actieradius van 150 km binnenhalen. Het accupakket laat zich daar in 18 minuten tot 80 procent opladen. Met volle batterijen kan de Emeya ruim 600 kilometer ver komen.

Om zijn duurzame karakter te onderstrepen, heeft de Emeya interieurbekleding die is gemaakt van hergebruikte vezels uit de mode-industrie. Het beroemde audiomerk KEF is erbij gehaald om een indrukwekkend audiosysteem te creëren, inclusief Dolby Atmos 3D-surroundgeluid.

Er zijn meer dingen waarmee de Emeya niet de tradities van Lotus volgt. Terwijl de oude Lotussen vooral geliefd waren bij sportieve bestuurders, die liefst zelf willen schakelen en dol zijn op het bedienen van de techniek, is deze auto juist vergaand voorbereid op autonoom rijden. Hij heeft hiervoor onder meer een zeer geavanceerde laser-radar (lidar)aan boord.

Je hoeft dus bijna niets meer zelf te doen, als je dat wil. Lekker comfortabel, zoals dat ook geldt voor zijn fluisterstille karakter, onder meer dankzij de toepassing van noise cancelling. De nieuwe eigenaren lieten zich bij deze sportieve elektrische auto niet verleiden tot het creëren van een of ander opzwepend, kunstmatig motorgeluid. De stilte in het interieur benadrukt juist het comfort, zeggen ze. Het is iets waar Lotus vroeger niet of nauwelijks aandacht voor had. En zo blijkt uit alles dat de Chinezen het klassieke Britse Lotus toch echt naar deze eeuw hebben getild.

Volledig scherm De nieuwe Lotus Emeya werd gisteren onthuld op het dak van een parkeergarage, midden in Manhattan. © NSC

Volledig scherm Een Lotus uit de beginjaren van het inmiddels 75-jarige merk. Op de verschillende verdiepingen van de parkeergarage komt de rijke geschiedenis van het merk uitgebreid aan bod. Zo werd Lotus een groot aantal keren winnaar in de Formule 1 en staat er een raceauto uit die tijd. © NSC

