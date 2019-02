Deze raceauto reed 300.000 kilometer non stop in 1932

Groot Nuelend werkte zelf jarenlang als automonteur en raakte gefascineerd door het opmerkelijke verhaal achter deze auto. De liefde voor oldtimers en het opknappen van allerlei zaken zit er bij hem sowieso in. De techneut bouwde al eens een vliegtuig dat het Kanaal over vloog en rijdt al een aantal jaren rond met zijn zelf opgeknapte Rosalie 8 uit 1934. Dit is de personenauto die voortkwam uit het racemodel, de Petit Rosalie uit 1932. Dat racemodel is in de ogen van Groot Nuelend de oer-Rosalie, de auto waarmee het allemaal begon. ,,Het gaat mij niet om het model”, zegt de autoliefhebber. ,,Ik vind het een oerlelijk ding, maar wel met een heel bijzonder verhaal.”



Eind 2017 vond hij er via internet eentje in België. Weliswaar omgebouwd tot personenauto, maar met het originele chassis en de onderdelen van een Petit Rosalie. Dit gaf Groot Nuelend de kans om de raceauto volledig na te bouwen. Hij liet zijn achtertuin er speciaal voor bestraten en tikte een lange tent op de kop zodat hij droog achter zijn huis kon sleutelen, slijpen en lassen. ,,En ik kon vanuit de keuken naar de auto kijken”, zegt hij. ,,Dan zat ik te denken hoe ik ‘t ging doen. Alleen dat hele proces was al zo leuk.”