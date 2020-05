Deze ‘Silberpfeil’ sportwagen is 82 jaar na dato alsnog nieuw gebouwd

Aan het ontwerp van deze DKW F9 sportwagen is na 1938 nog wel twee jaar gewerkt, maar de auto is nooit afgemaakt. Toen Frieder Bach, de oprichter van het automuseum in Chemnitz, hoorde van het bestaan van de auto, raakte hij er direct door geobsedeerd.

DKW, een afkorting voor Das Kleine Wunder is een fabriek die in 1916 door een Deen in Saksen is gesticht, eerst om stoommachines te maken en vervolgens ook auto's en motorfietsen. DKW trad in 1932 toe tot de Auto Union en ging vervolgens op in Audi. Sinds 1966 worden er geen auto's meer van dit merk vervaardigd. De DKW is direct na zijn voltooiing het museum ingereden.