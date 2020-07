Deze simpele BMW heeft 250.000(!) dollar opgebracht

De wagen zou immers slechts 8000 kilometer hebben gereden. En auto's met een lage kilometerstand: verzamelaars zijn er gek op. Wanneer een bijzondere auto minder dan 50.000 kilometer op de teller heeft, worden soms bizarre meerprijzen betaald. Maar hoe weinig deze BMW M3 met als fabriekscode E30 ook heeft gereden, een bedrag van een kwart miljoen dollar is redelijk absurd.



Toegegeven, de originele BMW M3 is een auto met een behoorlijke status. Sinds de auto in 1986 werd onthuld, zijn de prijzen jaar in jaar uit gestegen. Maar nu lijken ze ontploft. De geveilde auto ziet er stoer uit met zijn uitgeklopte wielkasten en de motor is afkomstig uit de racerij, maar het rijden ermee is anno 2020 niet meer zo heel bijzonder.

De M3 wordt met zijn 200 pk viercilinder bij het verkeerslicht zoek gereden door de eerste de beste turbodiesel en in de bochten is het standaard onderstel veel te week. Het is kortom duidelijk te merken dat de autowereld inmiddels ruim drie decennia verder is. Maar goed, dat geldt voor bijna alle klassieke auto's.

Feit is in ieder geval dat het erop lijkt dat de prijzen van klassieke auto's weer langzaam stijgen, na een paar jaar van relatieve rust. Want die 250.000 dollar is betaald voor een standaard M3, waarvan er zo'n 15.000 zijn gebouwd. De mensen die in het bezit zijn van een veel zeldzamere BMW M3 Evolution of Sport Evolution uit die tijd kunnen dus in hun handjes knijpen - mits ze in nieuwstaat zijn en weinig kilometers hebben gereden.