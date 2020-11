Deze sportwagen is al 54 jaar in het bezit van autoliefhebber Joe Biden

Hert of zwijn aangereden? Dit moet je wel en niet doen

27 oktober De Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging wil meer aandacht voor wat je wel en niet moet doen na een aanrijding met wild in het theorie-examen voor automobilisten. Dit omdat het aantal aanrijdingen met dieren in zes jaar fors is toegenomen: van bijna 6000 in 2014 tot 10.000 in 2019.