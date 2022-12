Deze supersportwagen heeft 1.089.290 kilometer gereden

Rij-impressie Snelste Porsche 911 aller tijden kan ook een beetje varen

Rijden met een Porsche 911 GT2 RS op nat wegdek is als zwemmen op het droge. Je weet dat je in theorie best snel kunt, alleen de omstandigheden zijn er niet naar. De regenval tijdens de persintroductie in Noord-Spanje was zo overvloedig, dat dit net zo goed een vaarimpressie hadden kunnen zijn. Trossen los!

18 april