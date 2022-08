Deze tien auto’s zijn na drie jaar nog het meeste waard

De afschrijving van een auto is vaak een onderschatte kostenpost. Als autokoper ben je veel eerder geneigd om te kijken hoeveel brandstof een auto verbruikt, of hoeveel wegenbelasting je per jaar betaalt voor een bepaald model. Ook onderhoud is in de perceptie van automobilisten een grote kostenpost. Maar de praktijk wijst uit dat de afschrijving na drie jaar vaak meer kost dan alle overige rekeningen bij elkaar.