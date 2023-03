Deze twee automerken hebben de meest trouwe klanten volgens Duits onderzoek

Iedereen die ooit een Tesla heeft gekocht, zal als volgende auto hoogstwaarschijnlijk weer een Tesla kopen. Maar liefst 86,6 procent van de particuliere Tesla-bezitters die vorig jaar in Duitsland hun oude auto inruilden voor een nieuwe, is het merk trouw gebleven. Dat blijkt uit een marktonderzoek van het de Duitse marktanalysebedrijf Dataforce in opdracht van het Duitse Automobilwoche. Daarbij werd uitsluitend gekeken naar particuliere kopers.

Duitse merken doen het relatief slecht

Het beste Duitse merk is Mercedes op de vijfde plaats, met een loyaliteitspercentage van 53,9 procent. Mini (49,9 procent) en VW (49,4 procent) volgen op afstand op plaats tien en elf. De reden voor deze relatief ‘slechte’ prestaties van de Duitse merken is hun hoge volume. ,,Over het algemeen is het makkelijker om met nieuwe merken een hoge mate van loyaliteit te bereiken, aangezien minder klanten opnieuw overtuigd hoeven te worden van een merk’’, aldus Odinius.

Zo werden in 2022 zo’n 92.000 particulier geregistreerde VW’s direct ingeruild voor een nieuwe auto. Daarvan wist VW in 49,4 procent van de gevallen de klanten opnieuw van het merk te overtuigen – dat zijn ongeveer 46.000 auto’s. Gemiddeld is de merkloyaliteit in Duitsland de afgelopen jaren aanzienlijk gedaald. Was het in 2010 nog gemiddeld 54 procent, in 2022 bleef slechts 46 procent van alle klanten trouw. ,,Dat komt door de elektrische auto’’, legt Odinius uit. ,,Deze zouden merken in staat stellen om snel nieuwe klanten te winnen, omdat klanten vaak niet terechtkunnen voor een elektrisch model bij hun vorige merken.’’