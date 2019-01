Deze vraag over auto's wordt 15.000 keer per maand gegoogled

Op een tweede plaats kwam vorig jaar de vraag: ‘wat is dividendbelasting?’ Deze vraag werd gemiddeld ruim 9.000 keer per maand gevraagd. Op de derde plaats komt de vraag: ‘Hoe maak je slijm?’

De meeste vragen gaan over de exacte datum van een feestdag en over zomer – en wintertijd. Een kleine 20 procent gaat over financiën, bijvoorbeeld de AOW, teruggave belastinggeld en dividendbelasting. Het meest gezochte automerk op Google was vorig jaar Tesla.