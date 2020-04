Deze Youtuber speurt naar Ferrari van de zoon van Saddam Hoessein

Ratarossa is Youtuber en liefhebber van het merk met het steigerende paard. Hij wil graag een F40 aan zijn verzameling toevoegen, maar dan wel een heel bijzonder exemplaar. Ratarossa wil namelijk alleen de F40 van Uday Hussein. Op foto’s is te zien hoe het voertuig verwaarloosd in de woestijn staat in Irak, maar de huidige verblijfplaats van de Ferrari is een mysterie.

Lees ook Ferrari F8 Tributo borduurt voort op lange traditie van Berlinetta's Lees meer

Uday Hussein was de zoon van de Iraakse dictator Saddam Hussein. Net als zijn vader had hij de reputatie een vreselijk persoon te zijn. Zo liet hij onder meer leden van het Iraakse nationale voetbalteam martelen omdat hij niet tevreden was over hun prestaties. Behalve van martelen, hield hij ook van auto’s. Uday had zelfs een medewerker die op internet zocht naar interessante voertuigen. Op een gegeven moment bezat Uday meer dan duizend auto’s, maar dat was voordat zijn vader de meeste daarvan in brand had gestoken.

Volledig scherm Uday Hoessein (l) en zijn vader Saddam. © Getty Images

Toen de Verenigde Staten Irak binnenvielen, ‘droeg Uday zijn vader op om zijn auto’s in brand te steken in plaats van ze door anderen te laten meenemen’, aldus Time Magazine. Op foto’s is echter te zien dat de F40 op de een of andere manier niet in vlammen opging. Opnames uit verschillende jaartallen tonen de auto op verschillende locaties, wat aangeeft dat hij in het land is gebleven. Uday Hoessein vocht zich in 2003 dood toen hij dreigde gearresteerd te worden.

Uit de foto’s bleek dat de Ferrari in zeer slechte staat verkeert, met bijvoorbeeld ontbrekende onderdelen in de motorruimte, een beschadigd interieur en niet-originele vervangingsonderdelen, waaronder die van een Nissan. Als Ratarossa de F40 vindt en kan kopen, is een gigantische restauratie noodzakelijk. Dat is wel de moeite waard, want een goed exemplaar van deze in de jaren 80 ontwikkelde super-Ferrari kost tegenwoordig al snel meer dan een miljoen euro.