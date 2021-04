Diefstal Tesla-spiegels: vier verdachten aangehouden

De dieven sloegen toe in Amsterdam in de omgeving van de Paramaribobuurt, op de Postjesweg en in delen van Amsterdam Zuid. De recherche kreeg in de periode van 1 oktober 2020 tot 6 april 2021 in totaal 87 aangiftes binnen van gestolen Tesla-spiegels. Het onderzoeksteam is nog bezig met het onderzoek en sluit meer aanhoudingen niet uit.