Dieven duwen tegenwoordig auto's omver om de katalysator te stelen

Ferrari heeft alleen­recht op gebruik merknaam Testarossa terug

22 oktober Sportwagenfabrikant Ferrari is weer de enige die de merknaam Testarossa mag gebruiken. Dat heeft het Europees Hof van Justitie geoordeeld. In 2017 bepaalde een Duitse rechtbank dat Ferrari de iconische naam te lang niet had gebruikt en dat die daarom niet langer beschermd was.