Dineren in je eigen auto is voor velen genieten, maar er komt nu een einde aan

Ze hebben er wat moois van gemaakt, de jonge medewerkers van restaurant Fizzy in Epe. Een fraai versierde tafel en muziek brengen de automobilisten die meedoen aan Wij Samen on Tour alvast in de stemming. Een steak tartaar van watermeloen en blondie voor bij de koffie vormen het aandeel van Fizzy in deze culinaire regiotour. Die begint voor de meer dan honderd deelnemers in ’t Harde, waar restaurant Amuse bij het openluchtzwembad de eerste halte is. Daarna zetten de ‘gasten’ koers richting Epe en Heino (Buitenhuis), om af te sluiten bij de Witte Gans, in het buitengebied van Dalfsen.