Dit bedrijf heeft nog maar 156 auto's verkocht, maar is nu al meer waard dan BMW

Auto’s blijven uit de bocht vliegen naar huis van Daan en Hetty, voortaan komen ze een boerenbar­riè­re tegen

Je kunt precies zien welk huis in Leuvenheim steeds wordt geramd door auto’s die uit de bocht vliegen. Een dikke rij hooibalen is als een ‘vangrail’ voor de woning van Daan en Hetty Baarslag gelegd. Want deze week was het bijna alweer raak, het scheelde niets.

29 oktober