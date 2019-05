Dit boek over Bentley is duurder dan een huis

Video Autorijden op groene of grijze stroom, dat is de vraag

16 mei Elektrisch autorijden is pas echt schoon als je ook groene stroom laadt. Maar wat is eigenlijk precies het verschil tussen groene en grijze stroom? En is het altijd wel mogelijk om tussen die twee te kiezen of ben je afhankelijk van de willekeur van de laadpaal? In deze video alles over stroomsoorten.