Dit gaat VW doen met Bentley, Lamborghini, Porsche, Ducati en Bugatti

De toekomst van Volkswagen lijkt in een rustiger vaarwater te komen nu de Raad van Bestuur van de Volkswagen Group zijn steun voor ceo Herbert Diess heeft uitgesproken. Onder leiding van Diess is het concern bezig met een behoorlijke transformatie, vooral als het gaat om elektrische modellen, nieuwe software en autonome technologie.

Je zou denken dat er voor puur prestatiegerichte merken als Lamborghini en Ducati geen plaats meer is binnen Volkswagen, maar niets is minder waar. De Raad van Bestuur heeft namelijk besloten dat die twee merken onder de paraplu van het concern blijven, leest het in een verklaring. Eerdere plannen om Lamborghini meer op eigen benen te zetten, lijken daarmee dus van de baan.

Porsche

De Raad van Bestuur zwijgt echter in alle talen over Bugatti, het paradepaardje van wijlen Ferdinand Piëch. Voorheen was het nog zo dat Porsche, Bentley en Bugatti onder de bedrijfstak ‘Sport & Luxury’ vielen binnen de Volkswagen Group. Nu Bentley onder de verantwoordelijkheid van Audi komt, zouden alleen Porsche en Bugatti nog overblijven in dit groepje.