Dit gebeurt er als je naar de derde versnelling schakelt in plaats van zijn vijf

In een video van het incident waarover autobedrijf H2Motors schrijft is te zien hoe een bestuurder bij een snelheid van 160 kilometer per uur naar de vijfde versnelling wil schakelen. Helaas zet hij de bak per ongeluk in zijn drie. Aangezien de motor al bijna in de toerenbegrenzer zit voor het overschakelen, schiet het blok direct naar toerentallen die de motor niet zonder schade kan verwerken.



Onder autoliefhebbers heet zo'n motorschade veroorzakende schakelfout een ‘money shift’. Dat bleek ook hier het geval, aangezien de motor schade opliep aan de krukas en de kleppen. De motor moest worden vervangen, schrijft het betrokken autobedrijf. De schade liep op tot een totaalbedrag van 10.275,21 euro exclusief btw.



Normaal gesproken had de motor automatisch tussengas moeten geven om motorschade (deels) te voorkomen, maar volgens experts werkt dat systeem niet wanneer de tractiecontrole is uitgeschakeld, zoals de man in de video had gedaan. In een auto met automaat is het zogenaamde ‘overtoeren’ van de motor overigens onmogelijk.