Dit gebeurt er wanneer je met 208 km/u tegen een stilstaande bus rijdt

Crashtests van EuroNCAP of andere instanties vinden meestal plaats bij snelheden die oplopen tot maximaal 64 kilometer per uur. Maar wat gebeurt er als je het met ruim drie keer die snelheid doet? Een stel youtubers zocht het uit, vooral om automobilisten te waarschuwen.

De video is in het Bulgaars, maar de beelden spreken voor zich. De echte actie begint na ongeveer achttien minuten. Te zien is hoe een Opel Omega van de tweede generatie met behulp van een afstandsbediening met 200 kilometer per uur op een stilstaande bus af wordt gestuurd.

Op de lange landingsbaan haalt de auto uiteindelijk een snelheid van 208 kilometer per uur voordat deze zich te pletter rijdt tegen de zijkant van de stadsbus. De enorme klap en de ravage worden vastgelegd door een drone en meerdere camera’s.



De schade aan de Opel is enorm. De voorkant van de auto is compleet platgedrukt. Eigenlijk is de kofferbak het enige deel van de auto dat nog herkenbaar is. Het is duidelijk dat hier niemand levend uit zou komen, zelfs niet personen op de achterbank. Wees dus voorzichtig met hardrijden, waarschuwen de youtubers hun kijkers (tot nu toe ruim 530.000).

De video van het Bulgaarse YouTube-kanaal Bri4ka.com is niet helemaal representatief. Modernere auto’s hebben een veel betere crashbestendigheid en de Opel ramt het achterwiel van de bus, het sterkste deel van de constructie. Wat in ieder geval blijft hangen is dat de klap bij 200 kilometer per uur angstaanjagend is. Goed om je te realiseren als je van plan bent in bijvoorbeeld Duitsland het gaspedaal eens flink in te trappen.

