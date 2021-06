Dit is de ‘geheime’ Opel Astra van 2022 (en zo rijdt hij)

VIDEO / TESTHet duurt nog tot begin volgend jaar voordat de nieuwe Opel Astra in de showroom staat. Toch mocht onze autoredactie al op pad met de volgende generatie van Opels kaskraker, zij het in vermomde (en met de hand gebouwde) prototypes. Wat heeft de volgende Astra te bieden?

Het moet een merkwaardig schouwspel zijn voor de nietsvermoedende wandelaars in de heuvels vlakbij de Duitse stad Rüsselsheim, die stoet bont gekleurde auto’s die met bovengemiddelde snelheid door het landschap raast. Is het de reclamekaravaan van een lokale wielerklassieker? Niets daarvan: achter het stuur van de auto’s zitten de ontwikkelaars van de nieuwe generatie Opel Astra, in het gezelschap van een paar autojournalisten.

In de voorste auto – een grotere Insignia – zit Andreas Holl aan de knoppen. De vriendelijke maar serieuze Duitser staat ook wel bekend als de ‘chassis-goeroe’ van de nieuwe Astra, omdat hij als hoofd Vehicle Dynamics verantwoordelijk is voor het rijgedrag van de volgende generatie. Die moet in 2022 op de markt komen, maar de kleurrijk bestickerde exemplaren van vandaag zijn nog maar voor 80 procent klaar. Daarom voorziet Opel de auto’s van psychedelische stickers en verhullende nep-onderdelen, terwijl het (nog geheime) interieur verstopt zit onder zwarte doeken. De Astra van de toekomst is nog volop in ontwikkeling en deze peperdure, met de hand gebouwde prototypes worden gebruikt voor het betere testwerk.

Volledig scherm Het prototype van de Opel Astra draagt nu nog een uitbundige vermomming. In juli onthult Opel de definitieve productieversie. © Opel

Portofoon

Al snel blijkt dan ook dat Holl geen spelletjes speelt: zijn Insignia GSi speert gecontroleerd maar met een ontzagwekkend hoog tempo van bocht naar bocht. ,,Ik adviseer je vooral je eigen snelheid te kiezen, maar voel maar eens goed wat de auto doet”, klinkt het uitdagend door de portofoon. Ruig afgewerkt asfalt bonkt onder de wielen door, de auto springt enthousiast over hobbels en de door Holl afgestelde wielophanging moet flink aan de bak om de uitbundig gecamoufleerde Opel op koers te houden. Ondertussen maken de sensoren overuren: zo is de tractiecontrole nog niet helemaal optimaal afgesteld, waardoor de Astra zo nu en dan onrustige rem-ingrepen voor z’n kiezen krijgt. De testauto’s worden beheerst gemarteld, dit is wel wat anders dan een voorzichtig rondje proefrijden op een afgesloten fabrieksterrein.

Volledig scherm De komende generatie Opel Astra komt begin 2022 naar Nederland. © Opel

Nog lang niet af

Waarom laat een automerk kritische journalisten rijden met auto’s die nog lang niet af zijn? ,,Omdat we benieuwd zijn naar jullie feedback”, verklaart ontwikkelingsbaas Holl. ,,Wij werken nu al vier jaar aan deze nieuwe generatie, hier vanuit Rüsselsheim. De auto is hier bedacht, ontwikkeld en wordt hier straks ook gebouwd, maar we willen graag weten wat jullie er van vinden. Als er dankzij deze ‘validation drives’ interessante punten naar voren komen, kunnen we die nog aanpassen op de uiteindelijke productieversie.”

De nieuwe Astra komt op een bijzonder moment: dit wordt de eerste generatie van Opels compacte middenklasser die níét onder de vlag van het oude moederconcern General Motors (GM) is ontwikkeld. Tegenwoordig hoort Opel bij Stellantis, dat onder meer ook Citroën, Peugeot, DS en Fiat maakt. Technisch heeft de komende Astra vooral veel weg van de eveneens kakelverse Peugeot 308, al schiet Andreas Holl snel in de verdediging bij die vergelijking: ,,Dit is zeker méér dan een Peugeot met een Opel-logo. Zo werken wij vanaf het allereerste moment aan een geheel eigen afstelling van de veren en dempers, benutten we bijvoorbeeld onze gepatenteerde ‘bump stops’ om strak maar comfortabel over drempels te rijden en krijgt de Astra een andere kalibratie van de stuurbekrachtiging.”

Holl en zijn team werken nog volop aan de afstelling, die de auto een ‘typisch Opel-karakter’ moet geven. ,,Neem de besturing: een Opel moet onmiddellijk reageren zodra de bestuurder aan het stuur draait. Maar ‘onmiddellijk’ is iets anders dan ‘snel’, we willen niet dat de auto te zenuwachtig wordt. Wij werken bovendien aan een redelijk strak onderstel, maar wel met de juiste mate van comfort. De Astra moet nadrukkelijk niet rijden als een Peugeot: als de twee merken te veel op elkaar zouden lijken, snijden we onszelf in de vingers.”

Volledig scherm 'Chassis-goeroe' Andreas Holl, als hoofd Vehicle Dynamics verantwoordelijk voor het rijgedrag van de volgende Opel Astra. © Opel

Ook elektrisch?

Afgezien van de details en de afstelling van de auto, winkelt Opel naar hartenlust in de schappen van het nieuwe moederconcern. Zo staat de Astra op dezelfde bodemplaat als de 308 en krijgt hij ook dezelfde motoren. De prijslijst begint straks met een 1,2-liter turbomotor op benzine, die naar wens te verkrijgen is met 110 en 130 paardenkrachten. Daarnaast verschijnen ook twee varianten van de plug-inhybride: in dat geval kan de Astra deels met een stekker worden opgeladen en zo’n 50 kilometer per laadbeurt elektrisch rijden dankzij een accupakket van 12,4 kilowattuur. Deze versie levert naar wens 180 of 225 pk, wat beduidend meer is dan de 145 paardenkrachten van de uitgaande Astra.

De vraag of er ook een volledig elektrische variant komt, ontwijkt Opel tot op heden ietwat zenuwachtig. Maar het feit dat Peugeot zo’n versie van de 308 al wél in het vooruitzicht heeft gesteld, geeft goede hoop op een Astra zonder verbrandingsmotor. Tot die tijd is de eerste indruk van de stekkerhybride erg goed: de ruime kracht van de elektromotor laat je soepel en stil versnellen en dat is goed nieuws voor het rijcomfort bij lage snelheden. Daar blinkt het huidige model, mede vanwege een wat brommerige motor, niet altijd in uit. Dat Opel met de komende Astra in zet op luxe en comfort, blijkt ook uit het feit dat alle modellen standaard een gelaagde voorruit krijgen om ongewenste rijgeluiden buiten de cabine te houden.

Volledig scherm Hier is het nog verstopt, maar de nieuwe Opel Astra krijgt een strak interieur met twee grote schermen, een nieuw stuurwiel en meer ruimte. © Opel

Geheime cockpit

Nog een groot verschil ten opzichte van z’n Peugeot-broertje: de Astra krijgt een compleet ander interieur. In de prototypes doet Opel hard zijn best om de uiteindelijke vorm nog geheim te houden, maar duidelijk is dat elk exemplaar twee grote digitale schermen krijgt die zijn ondergebracht in één breed paneel. In de voordelige versies is dat gemaakt van kunststof, het topmodel krijgt een glazen exemplaar – compleet met een mat gemaakte bovenrand om ongewenste glinsteringen tegen te gaan. Mede door het ontbreken van een ‘afdakje’ ziet het er strak en modern uit en hoewel Opel een ‘Autobahn-proof bediening’ (dus eenvoudig te bedienen op hogere snelheid) belooft, duurt het nog even voor we definitief kunnen beoordelen hoe prettig de Astra-cockpit zich laat bedienen.

Wel is al zeker dat de Astra ruimer en gebruiksvriendelijker wordt aan de binnenkant. Zo neemt de opbergruimte tussen de voorstoelen flink toe met dank aan een hogere tunnelconsole, krijgen de passagiers achterin meer ruimte voor hun benen en ontvangt de nieuwe generatie (tegen meerprijs) een in hoogte verstelbare bagageruimtevloer. Hoewel de kofferbak van de testauto’s nog krampachtig uit het zicht van onze camera’s werd gehouden, verklapt Opel bovendien dat de Astra – naast vijf inzittenden – minimaal 422 liter bagage kan meenemen. Later in 2022 volgt er overigens ook een nieuwe stationwagon op basis van de hier getoonde vijfdeurs hatchback. In juli van dit jaar verdwijnen de stickers en onthult Opel de Astra officieel, waarna de eerste test met de productieversie in het najaar verschijnt.

Volledig scherm Familieportret: de volgende generatie Opel Astra naast het huidige model. © Opel

Volledig scherm De testkaravaan in actie: protoypes van de nieuwe Astra en hun begeleiders in de grotere Insignia. © Opel

