Dit is de Hummer onder de caravans

De geklonken aluminium huid van de Airstreams doen denken aan vliegtuigen uit de jaren vijftig. De meeste exemplaren zijn zo groot dat je er comfortabel permanent in kunt leven. Maar zodra de asfaltwegen worden verlaten, raken ze al snel in moeilijkheden. Geen wonder, want met een lengte van zo'n negen meter zonder dissel bedraagt de totale lengte in combinatie met een auto ervoor al snel 15 tot 16 meter.

Voor het jonge publiek heeft Airstream daarom de Basecamp ontwikkeld in een poging om jongere en meer avontuurlijke klanten aan te trekken. Volgens Europese normen is de Basecamp met een lengte van 4,90 meter nog altijd niet echt klein. Dankzij een leeggewicht van van iets meer dan een ton kan dit exemplaar wel door de meeste auto's worden getrokken. De enige handicap is dan nog zijn prijs, die begint bij zo'n 35.000 dollar.

Kleinere, multifunctionele caravans zijn momenteel een grote trend in de VS. Ze slaan vooral aan bij een nieuwe generatie die gewend is om sinds zijn jeugd en studententijd te wandelen en kamperen in de woestijn, en kan zich nu de luxere variant veroorloven van dit soort avontuurlijke vakanties.

De Base Camp werd in 2016 gepresenteerd, maar met deze speciale X-versie wil Airstream nu nog beter tegemoetkomen aan de wensen van de off-road liefhebbers. De Basecamp was vanaf het begin al zeer robuust en geschikt voor offroad rijden. In de X-versie wordt de bodemvrijheid met nog eens bijna acht centimeter vergroot. Ook is de caravan voorzien van off-road-banden en is deze beschermd tegen steenslag door een voorpaneel van roestvrij staal.

Naast de grotere bodemvrijheid, zijn ook de zogeheten afloophoeken vergroot, zodat je door gaten in de weg en rivierbeddingen kan rijden zonder dat de bodem over de randen schaaft. "Ons Basecamp X model moedigt je aan om meer avonturen te beleven," zei Bob Wheeler, President van Airstream, tijdens de presentatie van de caravan. ,,U kunt met een gerust hart over zeer slechte wegen en onder barre weersomstandigheden rijden met de caravan."

